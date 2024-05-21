Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексівАЛФАВІТ® ДИТЯЧИЙ САДОК (ALFAVIT CHILDREN'S KINDERGARTEN)

АЛФАВІТ® ДИТЯЧИЙ САДОК (ALFAVIT CHILDREN'S KINDERGARTEN) (320144) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
  • Діагнози
АЛФАВІТ<sup>&reg;</sup> ДИТЯЧИЙ САДОК (ALFAVIT CHILDREN'S KINDERGARTEN)
Ціна в місті Київ
від 206,86 грн
Без рецепта
60 шт від 206,86 грн
В наявності в 272 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів

АЛФАВІТ ДИТЯЧИЙ САДОК інструкція із застосування

Характеристика

може бути використана додатково до різноманітного та збалансованого раціону харчування дітей від 3 до 7 років як додаткове джерело вітамінів, мікроелементів, магнію та бета-каротину з метою підтримки нормального функціонування імунної системи, адаптації до підвищених розумових, фізичних та емоційних навантажень.
Добова доза вітамінів та мінералів розділена на три таблетки, з урахуванням сумісності компонентів.
Властивості Алфавіт Дитячий садок підтверджено науковими дослідженнями складу.

Рекомендації з вживання

розжовувати по 1 таблетці кожного виду (№ 1, № 2, № 3) один раз на добу під час прийому їжі (за сніданком, обідом та вечерею). Інтервал між вживанням таблеток — 4–6 год. Якщо рекомендований графік вживання був порушений, допускається відновлення вживання з будь-якої з таблеток, у тому числі й пропущеної таблетки разом з черговою.
Термін курсу вживання — 4 тиж, у подальшому термін споживання узгоджується з лікарем. Не слід перевищувати рекомендовану кількість для щоденного споживання.

Особливості застосування

індивідуальна непереносимість компонентів продукту, гіперфункція щитоподібної залози. Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або попередження будь-яких хвороб, не повинен використовуватися як замінник різних дієт. Не слід перевищувати рекомендовану добову дозу. Не вживати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці. Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Умови зберігання

у сухому, захищеному від світла місці при температурі 4–25 °C.

АЛФАВІТ ДИТЯЧИЙ САДОК
АЛФАВІТ® ДИТЯЧИЙ САДОК таблетки, №60
від 206,86 грн
В наявності в 272 аптеках
Ціни в аптеках
АЛФАВІТ ДИТЯЧИЙ САДОК
АЛФАВІТ® ДИТЯЧИЙ САДОК таблетки, №60
від 206,86 грн
Забронювати
Забронювати