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АЛФАВІТ® КЛАСІК таблетки, №120 - Київ (464838) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 344 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (165)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
431,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (9)
458,16 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
391,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (165)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
431,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
496,50
Економія: -120,56 грн
375,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
499,83
Економія: -77,30 грн
422,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
394,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
412,99 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
495,00
Економія: -120,21 грн
374,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
413,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
517,15
Економія: -94,62 грн
422,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
480,67
Економія: -82,58 грн
398,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
512,07
Економія: -89,54 грн
422,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (165)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
431,10 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
365,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
377,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
471,63
Економія: -71,97 грн
399,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
439,13
Економія: -20,03 грн
419,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (165)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
431,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (165)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
431,10 грн