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АЛФАВІТ® КЛАСІК таблетки, №60 - Київ (464833) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 456 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (188)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
274,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
253,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (6)
254,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
240,46 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
255,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (188)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
274,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
318,07
Економія: -69,28 грн
248,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
254,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
265,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
270,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (188)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
274,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
254,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (188)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
274,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
306,64
Економія: -58,32 грн
248,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (188)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
274,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
240,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (188)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
274,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
271,38
Економія: -12,48 грн
258,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (188)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
274,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (188)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
274,00 грн