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Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів
2.3.

Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів 2.3. Класифікація

Aqua Mag+В6 рідина, пакет-саше, 15 мл, № 10; Gadot Biochemical Industries Ltd
Aqua Mag+В6 Рідина, пакет-саше, 15 мл, № 10 Gadot Biochemical Industries Ltd
В 53 аптеках
від 299,10 грн
Ціни в аптеках
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсули, № 60; Ананта Медікеар Лімітед
B-КОМПЛЕКС+ЕНЕРГІЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) Капсули, № 60 Ананта Медікеар Лімітед
В 202 аптеках
від 276,72 грн
Ціни в аптеках
Coenzyme B Complex капсули, № 40; Долфі-Україна
Coenzyme B Complex Капсули, № 40 Долфі-Україна
Немає в наявності
D3 КОМПЛЕКС (VITAGEN КОМПЛЕКС №35) таблетки, № 60; Ананта Медікеар Лімітед
D3 КОМПЛЕКС (VITAGEN КОМПЛЕКС №35) Таблетки, № 60 Ананта Медікеар Лімітед
В 163 аптеках
від 127,45 грн
Ціни в аптеках
DAILY TOTAL ONE W/IRON капсули, № 60; Country Life
DAILY TOTAL ONE W/IRON Капсули, № 60 Country Life
Немає в наявності
DOLCHE VIT ВІТАМІНИ ЖЕЛЕЙНІ КАЛЬЦІЙ + D3 НА ОСНОВІ ПЕКТИНУ ДЛЯ ДІТЕЙ пастилки желейні, № 90; Guangdong Yichao Biological Co., Ltd
DOLCHE VIT ВІТАМІНИ ЖЕЛЕЙНІ КАЛЬЦІЙ + D3 НА ОСНОВІ ПЕКТИНУ ДЛЯ ДІТЕЙ Пастилки желейні, № 90 Guangdong Yichao Biological Co., Ltd
Немає в наявності
Dolche Vit Вітаміни желейні Мультивитамін для детей пастилки желейні, № 60; MAKSAD Internet Bilisim ve Danismanlik
Dolche Vit Вітаміни желейні Мультивитамін для детей Пастилки желейні, № 60 MAKSAD Internet Bilisim ve Danismanlik
Немає в наявності
Dolche Vit Вітаміни желейні Мультивітамін для дорослих пастилки желейні, № 60; MAKSAD Internet Bilisim ve Danismanlik
Dolche Vit Вітаміни желейні Мультивітамін для дорослих Пастилки желейні, № 60 MAKSAD Internet Bilisim ve Danismanlik
Немає в наявності
FERTILOVIT® F капсули, № 90; Gonadosan
FERTILOVIT® F Капсули, № 90 Gonadosan
В 45 аптеках
від 2718,90 грн
Ціни в аптеках
FERTILOVIT® F 35 PLUS капсули, № 30; Gonadosan
FERTILOVIT® F 35 PLUS Капсули, № 30 Gonadosan
В 22 аптеках
від 1323,35 грн
Ціни в аптеках
FERTILOVIT® F 35 PLUS капсули, № 90; Gonadosan
FERTILOVIT® F 35 PLUS Капсули, № 90 Gonadosan
В 51 аптеці
від 3055,20 грн
Ціни в аптеках
FERTILOVIT® F ENDO капсули, № 90; Gonadosan
FERTILOVIT® F ENDO Капсули, № 90 Gonadosan
В 39 аптеках
від 2989,65 грн
Ціни в аптеках
FERTILOVIT® F OR 2 капсули, № 90; Gonadosan
FERTILOVIT® F OR 2 Капсули, № 90 Gonadosan
В 59 аптеках
від 2228,70 грн
Ціни в аптеках
FERTILOVIT® F PCOS капсули, №60 + стік з порошком №30, №60 + стік з порошком №30, № 1; Gonadosan
FERTILOVIT® F PCOS Капсули, №60 + стік з порошком №30, №60 + стік з порошком №30, № 1 Gonadosan
В 30 аптеках
від 2931,60 грн
Ціни в аптеках
FERTILOVIT® M PLUS капсули, № 60; Gonadosan
FERTILOVIT® M PLUS Капсули, № 60 Gonadosan
В 40 аптеках
від 2399,70 грн
Ціни в аптеках
FERTILOVIT® M PLUS капсули, № 90; Gonadosan
FERTILOVIT® M PLUS Капсули, № 90 Gonadosan
В 67 аптеках
від 3066,60 грн
Ціни в аптеках
FERTILOVIT® MT капсули, № 90; Gonadosan
FERTILOVIT® MT Капсули, № 90 Gonadosan
В 34 аптеках
від 2128,95 грн
Ціни в аптеках
GEZUNT TURBO таблетки, № 100; Гезунт
GEZUNT TURBO Таблетки, № 100 Гезунт
Немає в наявності
MAXI HAIR ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ капсули м'які, № 60; Country Life
MAXI HAIR ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ Капсули м'які, № 60 Country Life
В 47 аптеках
від 1083,60 грн
Ціни в аптеках
MAXI HAIR ПЛЮС БІОТИН капсули, № 120; Country Life
MAXI HAIR ПЛЮС БІОТИН Капсули, № 120 Country Life
В 61 аптеці
від 998,30 грн
Ціни в аптеках
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