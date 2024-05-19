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АЛФАВІТ® МАМА таблетки, №60 - Київ (531984) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 301 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
458,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
468,15 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
436,98 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
458,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
529,67
Економія: -118,78 грн
410,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
435,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
438,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
459,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
548,03
Економія: -140,51 грн
407,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
418,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
541,70
Економія: -97,83 грн
443,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
540,65
Економія: -130,29 грн
410,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
458,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
493,36
Економія: -36,77 грн
456,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
479,79
Економія: -45,99 грн
433,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
458,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
458,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
458,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
458,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
511,00
Економія: -54,53 грн
456,47 грн