АЛФАВІТ® 50+ (ALFAVIT® 50+) (319782) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
АЛФАВІТ 50+ інструкція із застосування
Характеристика
АлфаВіт 50+ може бути рекомендована як джерело вітамінів, макро- та мікроелементів для осіб віком старше 50 років для компенсації нестачі корисних речовин, пов’язаної з віковими змінами в організмі. Добова доза вітамінів та мінералів розділена на три таблетки з урахуванням сумісності компонентів.
Властивості АлфаВіт 50+ підтверджено науковими дослідженнями складу.
Рекомендації з вживання
особам, віком старше 50 років, по 1 таблетці кожного виду (№1, №2, №3) 1 раз на добу під час споживання їжі (за сніданком, обідом та вечерею). Інтервал між прийомами таблеток від 4 до 6 год. Якщо рекомендований графік прийому був порушений, допускається відновлення прийому з будь-якої з таблеток, в тому числі і прийом пропущеної таблетки разом з черговою. Не слід перевищувати рекомендовану кількість таблеток для щоденного споживання.
Тривалість курсу споживання: 4 тижні, в подальшому термін споживання узгоджується з лікарем.
Особливості застосування
індивідуальна непереносимість компонентів продукту, гіперфункція щитоподібної залози. Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або попередження будь-яких хвороб, не повинен використовуватися як замінник різних дієт. Не слід перевищувати рекомендовану добову дозу. Не вживати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці. Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Умови зберігання
у сухому, захищеному від світла місці при температурі 4–25 °C.