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АЛФАВІТ® ДІАБЕТ (ALFAVIT DIABETES) (319616) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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АЛФАВІТ<sup>&reg;</sup> ДІАБЕТ (ALFAVIT DIABETES)
Ціна в місті Київ
від 110,50 грн
Без рецепта
60 шт від 110,50 грн
В наявності в 231 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
12.2. Дієтичні добавки, що знижують ризик порушень вуглеводного обміну

АЛФАВІТ ДІАБЕТ інструкція із застосування

Характеристика

АлфаВіт Діабет може бути рекомендований для використання в раціонах дієтичного харчування осіб, що контролюють рівень глюкози крові, як додаткове джерело янтарної та ліпоєвої кислот, вітамінів, макро-, мікроелементів для підтримки оптимального обміну речовин, загального зміцнення організму та відновлення нестачі вітамінів та мікроелементів.
Властивості АлфаВіт Діабет підтверджено науковими дослідженнями складу.

Рекомендації з вживання

по 1 таблетці кожного виду (№ 1, № 2, № 3) 1 раз на добу під час прийому їжі (за сніданком, обідом та вечерею). Інтервал між вживанням таблеток — 4–6 год. Якщо рекомендований графік був порушений, допускається відновлення вживання з будь-якої з таблеток, у тому числі й пропущеної таблетки разом з черговою.
Термін курсу вживання — 4 тиж, у подальшому термін споживання узгоджується з лікарем. Не слід перевищувати рекомендовану кількість для щоденного споживання.

Особливості застосування

індивідуальна непереносимість компонентів продукту, гіперфункція щитоподібної залози. Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або попередження будь-яких хвороб, не повинен використовуватися як замінник різних дієт. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не вживати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці. Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Умови зберігання

у сухому, захищеному від світла місці при температурі 4–25 °C.

АЛФАВІТ ДІАБЕТ
АЛФАВІТ® ДІАБЕТ таблетки, №60
від 110,50 грн
В наявності в 231 аптеці
Ціни в аптеках
АЛФАВІТ ДІАБЕТ
АЛФАВІТ® ДІАБЕТ таблетки, №60
від 110,50 грн
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