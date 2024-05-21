АЛФАВІТ® ДІАБЕТ (ALFAVIT DIABETES) (319616) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
АЛФАВІТ ДІАБЕТ інструкція із застосування
Характеристика
АлфаВіт Діабет може бути рекомендований для використання в раціонах дієтичного харчування осіб, що контролюють рівень глюкози крові, як додаткове джерело янтарної та ліпоєвої кислот, вітамінів, макро-, мікроелементів для підтримки оптимального обміну речовин, загального зміцнення організму та відновлення нестачі вітамінів та мікроелементів.
Властивості АлфаВіт Діабет підтверджено науковими дослідженнями складу.
Рекомендації з вживання
по 1 таблетці кожного виду (№ 1, № 2, № 3) 1 раз на добу під час прийому їжі (за сніданком, обідом та вечерею). Інтервал між вживанням таблеток — 4–6 год. Якщо рекомендований графік був порушений, допускається відновлення вживання з будь-якої з таблеток, у тому числі й пропущеної таблетки разом з черговою.
Термін курсу вживання — 4 тиж, у подальшому термін споживання узгоджується з лікарем. Не слід перевищувати рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Особливості застосування
індивідуальна непереносимість компонентів продукту, гіперфункція щитоподібної залози. Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або попередження будь-яких хвороб, не повинен використовуватися як замінник різних дієт. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не вживати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці. Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Умови зберігання
у сухому, захищеному від світла місці при температурі 4–25 °C.