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АЛФАВІТ® ДИТЯЧИЙ САДОК таблетки, №60 - Київ (464842) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 272 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
271,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10)
289,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
261,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
271,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
314,97
Економія: -45,29 грн
269,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
271,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
304,99
Економія: -49,54 грн
255,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
321,50
Економія: -75,44 грн
246,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
322,69
Економія: -52,83 грн
269,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
271,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
314,21
Економія: -44,62 грн
269,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
285,94
Економія: -16,10 грн
269,84 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
271,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
271,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
271,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
310,20
Економія: -40,75 грн
269,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
304,66
Економія: -35,20 грн
269,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
271,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
271,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
286,01
Економія: -40,37 грн
245,64 грн