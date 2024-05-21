АлфаВіт Мама може бути рекомендована як додаткове джерело вітамінів, макро- та мікроелементів для вагітних та жінок, які годують груддю. Збалансований склад комплексу з підвищеним вмістом кальцію, заліза та фолієвої кислоти надає різнобічну та повноцінну підтримку організму жінки в період підготовки до вагітності, під час вагітності та в період годування груддю. Добова доза вітамінів та мінералів розділена на 3 таблетки з урахуванням сумісності компонентів.

Властивості АлфаВіт Мама підтверджено науковими дослідженнями складу.