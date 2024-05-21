АЛФАВІТ® МАМА (ALFAVIT® MAMA) (319261) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
АЛФАВІТ МАМА інструкція із застосування
Характеристика
АлфаВіт Мама може бути рекомендована як додаткове джерело вітамінів, макро- та мікроелементів для вагітних та жінок, які годують груддю. Збалансований склад комплексу з підвищеним вмістом кальцію, заліза та фолієвої кислоти надає різнобічну та повноцінну підтримку організму жінки в період підготовки до вагітності, під час вагітності та в період годування груддю. Добова доза вітамінів та мінералів розділена на 3 таблетки з урахуванням сумісності компонентів.
Властивості АлфаВіт Мама підтверджено науковими дослідженнями складу.
Рекомендації з вживання
по 1 таблетці кожного виду (№ 1, № 2, № 3) 1 раз на добу під час прийому їжі (за сніданком, обідом та вечерею). Інтервал між вживанням таблеток — 4–6 год. Якщо рекомендований графік був порушений, допускається відновлення вживання з будь-якої з таблеток, у тому числі й пропущеної таблетки разом з черговою.
Термін курсу вживання — 4 тиж, у подальшому термін споживання узгоджується з лікарем. Не слід перевищувати рекомендовану кількість таблеток для щоденного споживання.
Особливості застосування
індивідуальна непереносимість компонентів продукту, гіперфункція щитоподібної залози. Цей продукт не призначений для діагностики та лікування, не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не вживати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці. Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Умови зберігання
у сухому, захищеному від світла місці при температурі 4–25 °C.