АЛФАВІТ® ШКОЛЯР (ALFAVIT SCHOOLCHILD) (320145) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
АЛФАВІТ ШКОЛЯР інструкція із застосування
Характеристика
АлфаВіт Школяр рекомендується дітям від 7 до 14 років як додаткове джерело вітамінів, мікроелементів, магнію та β-каротину з метою підтримки нормального функціонування імунної системи, адаптації до підвищених розумових, фізичних та емоційних навантажень.
Рекомендації з вживання
розжовувати по 1 таблетці кожного виду (№1, №2, №3) 1 раз на добу під час споживання їжі (за сніданком, обідом та вечерею). Інтервал між прийомами таблеток — від 4 до 6 год. Якщо рекомендований графік прийому був порушений, допускається відновлення прийому з будь-якої з таблеток, в тому числі і прийом пропущеної таблетки разом з черговою.
Термін курсу вживання — 4 тижні, в подальшому термін споживання узгоджується з лікарем. Не слід перевищувати рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Особливості застосування
індивідуальна непереносимість компонентів продукту, гіперфункція щитоподібної залози. Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або попередження будь-яких хвороб, не повинен використовуватися як замінник різних дієт. Не перевищуйте рекомендовану добову дозу. Не вживайте після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Умови зберігання
в сухому, захищеному від світла місці при температурі 4—25 °C.