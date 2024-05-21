Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексівАЛФАВІТ® ШКОЛЯР (ALFAVIT SCHOOLCHILD)

АЛФАВІТ® ШКОЛЯР (ALFAVIT SCHOOLCHILD) (320145) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
  • Діагнози
АЛФАВІТ<sup>&reg;</sup> ШКОЛЯР (ALFAVIT SCHOOLCHILD)
Ціна в місті Київ
від 236,28 грн
Без рецепта
60 шт від 236,28 грн
В наявності в 462 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів

АЛФАВІТ ШКОЛЯР інструкція із застосування

Характеристика

АлфаВіт Школяр рекомендується дітям від 7 до 14 років як додаткове джерело вітамінів, мікроелементів, магнію та β-каротину з метою підтримки нормального функціонування імунної системи, адаптації до підвищених розумових, фізичних та емоційних навантажень.

Рекомендації з вживання

розжовувати по 1 таблетці кожного виду (№1, №2, №3) 1 раз на добу під час споживання їжі (за сніданком, обідом та вечерею). Інтервал між прийомами таблеток — від 4 до 6 год. Якщо рекомендований графік прийому був порушений, допускається відновлення прийому з будь-якої з таблеток, в тому числі і прийом пропущеної таблетки разом з черговою.
Термін курсу вживання — 4 тижні, в подальшому термін споживання узгоджується з лікарем. Не слід перевищувати рекомендовану кількість для щоденного споживання.

Особливості застосування

індивідуальна непереносимість компонентів продукту, гіперфункція щитоподібної залози. Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або попередження будь-яких хвороб, не повинен використовуватися як замінник різних дієт. Не перевищуйте рекомендовану добову дозу. Не вживайте після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Умови зберігання

в сухому, захищеному від світла місці при температурі 4—25 °C.

АЛФАВІТ ШКОЛЯР
АЛФАВІТ® ШКОЛЯР таблетки, №60
від 236,28 грн
В наявності в 462 аптеках
Ціни в аптеках
АЛФАВІТ ШКОЛЯР
АЛФАВІТ® ШКОЛЯР таблетки, №60
від 236,28 грн
Забронювати
Забронювати