препарат застосовують внутрішньо.

При невритах — по 1 таблетці 2–3 рази на добу. Курс лікування — від 10–15 днів при гострих невритах, до 20–30 днів при хронічних невритах. У разі необхідності курс лікування повторювати 2–3 рази з інтервалом у 2–4 тиж до досягнення максимального ефекту.

При мієлополірадикулоневритах і парезах — по 1 таблетці 2–3 рази на добу протягом 30–40 днів. Курси лікування повторювати багаторазово з перервою 1–2 міс до досягнення терапевтичного ефекту.

При міастенії і міастенічних синдромах — по 1–2 таблетки 2–3 рази на добу. При тяжких формах дозу можна підвищити до 200 мг/добу (по 2 таблетки 5 разів на добу через 2–3 год). Лікування курсове, чергують з лікуванням класичними антихолінестеразними препаратами.

При розсіяному склерозі і інших формах демієлінізуючих захворювань нервової системи, бульбарному паралічі — по 1 таблетці 3–5 разів на добу протягом 60 днів 2–3 рази на рік.

При хворобі Альцгеймера та інших формах старечого порушення розумової діяльності починати з дози 1–2 таблетки на добу, розподіливши на 2 прийоми, поступово підвищуючи дозу на 2 таблетки на тиждень до 6–10 таблеток на добу (2 таблетки 3–5 разів на добу). Тривалість лікування — від 4 міс до 1 року. Можлива курсова терапія — по 4–5 міс з перервою в 1–2 міс.

При органічних ураженнях ЦНС, що супроводжуються руховими порушеннями, — по 1 таблетці 2–3 рази на добу. Середній курс лікування — 30 днів. У разі необхідності курс лікування можна повторити.

При атонії кишечнику — по 1 таблетці 1–3 рази на добу. Курс лікування становить 1–3 тиж.

Дітям віком від 12 років із затримкою розумового розвитку та захворюваннями периферичної нервової системи призначати по 1 таблетці (20 мг) 2–3 рази на добу. Курс лікування становить 1–2 міс, залежно від клінічної картини.

Діти. Препарат можна застосовувати у дітей віком від 12 років.