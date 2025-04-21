Ипигрикс® таблетки (Ipigriks tablets)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках у Миколаїв
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1106,40
Економія при броні: -159,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.8 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-Д
3.8 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
4.0 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 149
4.0 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 154
4.2 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
4.2 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
4.3 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 39
4.4 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс