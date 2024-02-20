р-н для ін’єкцій вводять в/м або п/ш; моно- і полінейропатії різного генезу: п/ш або в/м вводять 5-15 мг 1-2 р/добу, курс лікування 10-15 днів (у тяжких випадках до 30 днів); далі лікування продовжують табл.; міастенія та міастенічний с-м: п/ш або в/м вводять 5-30 мг 1-3 р/добу, з подальшим переходом на табл., загальний курс лікування 1-2 міс., можна повторити кілька разів з перервою між курсами в 1-2 міс.; бульбарні паралічі і парези: п/ш та в/м 5-15 мг 1-2 р/добу, курс лікування - 10-15 днів, за можливістю переходять на табл.; відновний період при органічних ураженнях ЦНС: в/м 10-15 мг 1-2 р/добу, курс лікування - до 15 днів, далі 1-2 р/добу; при невритах - по 1 табл. (20 мг) 2-3 р/добу, курс лікування - від 10-15 днів при г. невритах, до 20-30 днів при хр. невритах, за необхідності курс лікування повторити 2-3 рази з інтервалом у 2-4 тижні до досягнення максимального ефекту; мієлополірадикулоневрити та парези - по 1 табл.(20 мг) 2-3 р/добу 30-40 днів, курси лікування повторити багаторазово з перервою 1-2 міс. до досягнення терапевтичного ефекту; міастенія та міастенічні с-ми - по 1-2 табл.(20-40мг) 2-3 р/добу, при тяжких формах дозу можна підвищити до 200 мг/добу (по 2 табл.(40мг) 5 р/добу через 2-3 год), лікування курсове, по черзі з класичними антихолінестеразними ЛЗ; розсіяний склероз та інші форми демієлінізуючих захворюваннях НС, бульбарний параліч - по 1 табл.(20 мг)3- 5 р/добу 60 днів 2-3 р/рік; хв. Альцгеймера та інші форми старечого порушення розумової діяльності: починати з 1-2 табл.(20-40мг)/добу, розподіливши дозу на 2 прийоми, з поступовим підвищенням дози на 2 табл./тиж. до 6-10 табл.(120-200мг)/добу (по 2 табл.(20 мг) 3-5 р/добу), тривалість лікування - від 4 міс. до 1 року, можлива курсова терапія - по 4-5 міс. з перервою в 1-2 міс.; органічні ураження ЦНС, що супроводжуються руховими порушеннями - по 1 табл.(20 мг) 2-3 р/добу, середній курс лікування - 30 днів, за необхідності курс лікування повторити; атонія кишечнику - від 1 до 3 табл.(20-60мг) /добу, за 3 прийоми, курс лікування 1-3 тижні; діти старше 12 років із затримкою розумового розвитку та захворюваннями периферичної НС: по 1 табл (20 мг) 2-3 р/добу, курс лікування 1-2 міс.