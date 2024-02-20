ІПІДАКРИН (IPIDACRINUM) Діюча речовина
має біологічно вигідну комбінацію двох молекулярних ефектів - блокади калієвої проникності мембрани та інгібування холінестерази, при цьому блокада калієвої проникності мембрани відіграє вирішальну роль і призводить до подовження реполяризаційної фази потенціалу дії збудженої мембрани і підвищення активності пресинаптичного аксону, це призводить до збільшення входу іонів кальцію у пресинаптичну терміналь, що, у свою чергу, призводить до збільшення викиду медіатору у пресинаптичну щілину у всіх синапсах; підвищення к-ції медіатору у синаптичній щілині сприяє сильнішій стимуляції постсинаптичної клітини внаслідок медіатор-рецепторної взаємодії; у холінергічних синапсах інгібування холінестерази стає причиною ще більшого накопичення нейромедіатору у синаптичній щілині і посилення функціональної активності постсинаптичної клітини (скорочення, проведення збудження); посилює вплив ацетилхоліну, адреналіну, серотоніну, гістаміну, окситоцину на гладкі м’язи; виявляє такі рішучі фармакологічні ефекти: стимуляція і відновлення нервово-м’язової передачі; відновлення проведення імпульсу у периферичній НС після її блокади різними агентами (травма, запалення, дія місцевих анестетиків, деяких а/б, калію хлориду, токсинів тощо); посилення скорочуваності гладком’язових органів; специфічно помірно стимулює ЦНС з окремими проявами седативного ефекту; покращення пам’яті та здатності до навчання; аналгетичний ефект; антиаритмічний ефект; не має тератогенної, ембріотоксичної, мутагенної і канцерогенної, алергізуючої та імунотоксичної дії, не впливає на ендокринну систему.
захворювання периферичної НС (нейропатії, неврити, поліневрити і полінейропатії, мієлополірадікулоневрити); міастенія та міастенічний с-м різної етіології; бульбарні паралічі і парези; відновлювальний період органічних уражень ЦНС, що супроводжуються руховими порушеннями; лікування порушення пам’яті різної етіології (хв. Альцгеймера та інші форми старечого порушення розумової діяльності); затримки розумового розвитку у дітей; у комплексній терапії розсіяного склерозу та інших форм демієлінізуючих захворювань НС; атонії кишечнику.
р-н для ін’єкцій вводять в/м або п/ш; моно- і полінейропатії різного генезу: п/ш або в/м вводять 5-15 мг 1-2 р/добу, курс лікування 10-15 днів (у тяжких випадках до 30 днів); далі лікування продовжують табл.; міастенія та міастенічний с-м: п/ш або в/м вводять 5-30 мг 1-3 р/добу, з подальшим переходом на табл., загальний курс лікування 1-2 міс., можна повторити кілька разів з перервою між курсами в 1-2 міс.; бульбарні паралічі і парези: п/ш та в/м 5-15 мг 1-2 р/добу, курс лікування - 10-15 днів, за можливістю переходять на табл.; відновний період при органічних ураженнях ЦНС: в/м 10-15 мг 1-2 р/добу, курс лікування - до 15 днів, далі 1-2 р/добу; при невритах - по 1 табл. (20 мг) 2-3 р/добу, курс лікування - від 10-15 днів при г. невритах, до 20-30 днів при хр. невритах, за необхідності курс лікування повторити 2-3 рази з інтервалом у 2-4 тижні до досягнення максимального ефекту; мієлополірадикулоневрити та парези - по 1 табл.(20 мг) 2-3 р/добу 30-40 днів, курси лікування повторити багаторазово з перервою 1-2 міс. до досягнення терапевтичного ефекту; міастенія та міастенічні с-ми - по 1-2 табл.(20-40мг) 2-3 р/добу, при тяжких формах дозу можна підвищити до 200 мг/добу (по 2 табл.(40мг) 5 р/добу через 2-3 год), лікування курсове, по черзі з класичними антихолінестеразними ЛЗ; розсіяний склероз та інші форми демієлінізуючих захворюваннях НС, бульбарний параліч - по 1 табл.(20 мг)3- 5 р/добу 60 днів 2-3 р/рік; хв. Альцгеймера та інші форми старечого порушення розумової діяльності: починати з 1-2 табл.(20-40мг)/добу, розподіливши дозу на 2 прийоми, з поступовим підвищенням дози на 2 табл./тиж. до 6-10 табл.(120-200мг)/добу (по 2 табл.(20 мг) 3-5 р/добу), тривалість лікування - від 4 міс. до 1 року, можлива курсова терапія - по 4-5 міс. з перервою в 1-2 міс.; органічні ураження ЦНС, що супроводжуються руховими порушеннями - по 1 табл.(20 мг) 2-3 р/добу, середній курс лікування - 30 днів, за необхідності курс лікування повторити; атонія кишечнику - від 1 до 3 табл.(20-60мг) /добу, за 3 прийоми, курс лікування 1-3 тижні; діти старше 12 років із затримкою розумового розвитку та захворюваннями периферичної НС: по 1 табл (20 мг) 2-3 р/добу, курс лікування 1-2 міс.
підвищена чутливість до іпідакрину; епілепсія; екстрапірамідні порушення з гіперкінезами; стенокардія, виражена брадикардія, БА, вестибулярні розлади, механічна непрохідність кишечнику і сечовивідних шляхів, виразкова хвороба шлунка або ДПК у ст. загострення, вагітність і годування груддю.
підсилене серцебиття, знижена ЧСС,брадикардія, біль за грудиною; запаморочення, головний біль, сонливість, загальна слабкість, судоми; підсилене відділення секрету бронхів, бронхоспазм; підсилене слиновиділення, нудота; блювання, діарея, жовтяниця, біль в епігастральній ділянці; підсилене потовиділення; АР, у тому числі, висипання, свербіж, кропив’янка, ангіоневротичний набряк; підвищення тонусу матки.