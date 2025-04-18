Ипигрикс® таблетки (Ipigriks tablets)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 215 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1195,31
Економія при броні: -181,69 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
913,50
Економія при броні: -6,10 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
876,54
Економія при броні: -26,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
2.3 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
2.4 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
917,69
Економія при броні: -139,48 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Печерська, 1
2.4 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
2.6 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1363,00
Економія при броні: -49,52 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс