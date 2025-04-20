Ипигрикс® таблетки (Ipigriks tablets)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1154,54
Економія при броні: -140,11 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
3.1 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 52-Б
3.2 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 11
3.5 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1106,80
Економія при броні: -202,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
946,40
Економія при броні: -41,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 74
5.2 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
6.8 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1082,00
Економія при броні: -85,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 13-А
6.8 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Покровська, 26
7.4 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс