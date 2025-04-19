Ипигрикс® таблетки (Ipigriks tablets)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках у Львів
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
464,10
Економія при броні: -26,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
949,80
Економія при броні: -75,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
915,90
Економія при броні: -41,50 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1131,80
Економія при броні: -257,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
1.2 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1156,40
Економія при броні: -282,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
1.3 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
1.5 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Залізнична, 7
1.6 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
1.8 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
893,80
Економія при броні: -19,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
2.0 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1044,20
Економія при броні: -169,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Замарстинівська, 55-Г
2.0 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
2.0 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1182,52
Економія при броні: -92,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
2.7 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
2.7 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
3.4 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс