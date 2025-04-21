Ипигрикс® таблетки (Ipigriks tablets)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Вінниця
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Станція Вінниця, 19
1.2 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1111,90
Економія при броні: -239,80 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1040,00
Економія при броні: -41,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
939,70
Економія при броні: -67,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 51
2.1 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пров. 1-й Український, 5
3.4 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 51
3.7 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1093,20
Економія при броні: -221,10 грн