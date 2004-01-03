Всі аптеки України
Список виробниківGGrindeks

Виробник: Grindeks

Представництво "АТ "Гріндекс":
03040, Київ, Красилівська 11
+380 44) 498-4232
www.grindeks.lv
Продукція
Контакти
Знайдено: 18 препаратів
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні, 10 мг, № 25; Гріндекс
Апілак Гріндекс Таблетки сублінгвальні, 10 мг, № 25 Гріндекс
В 212 аптеках
від 336,66 грн
Ціни в аптеках
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні, 10 мг, № 50; Гріндекс
Апілак Гріндекс Таблетки сублінгвальні, 10 мг, № 50 Гріндекс
В 105 аптеках
від 393,94 грн
Ціни в аптеках
Ареклок® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30; Гріндекс
Ареклок® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30 Гріндекс
В 48 аптеках
від 1488,59 грн
Ціни в аптеках
Бензилбензоат Гріндекс мазь, 200 мг/г, туба, 30 г, № 1; Гріндекс
Бензилбензоат Гріндекс Мазь, 200 мг/г, туба, 30 г, № 1 Гріндекс
В 146 аптеках
від 153,47 грн
Ціни в аптеках
Бетамакс таблетки, 50 мг, блістер, № 30; Гріндекс
Бетамакс Таблетки, 50 мг, блістер, № 30 Гріндекс
В 154 аптеках
від 159,55 грн
Ціни в аптеках
Бетамакс таблетки, 100 мг, блістер, № 30; Гріндекс
Бетамакс Таблетки, 100 мг, блістер, № 30 Гріндекс
В 100 аптеках
від 125,00 грн
Ціни в аптеках
Бетамакс таблетки, 200 мг, блістер, № 30; Гріндекс
Бетамакс Таблетки, 200 мг, блістер, № 30 Гріндекс
В 103 аптеках
від 238,07 грн
Ціни в аптеках
Валусал® гель, 25 мг/г, туба, 50 г, № 1; Гріндекс
Валусал® Гель, 25 мг/г, туба, 50 г, № 1 Гріндекс
В 4 аптеках
від 236,63 грн
Ціни в аптеках
Варфарекс® таблетки, 5 мг, контейнер, № 30; Гріндекс
Варфарекс® Таблетки, 5 мг, контейнер, № 30 Гріндекс
В 1 аптеці інших міст
від 73,31 грн
Ціни в інших містах
Варфарекс® таблетки, 5 мг, контейнер, № 100; Гріндекс
Варфарекс® Таблетки, 5 мг, контейнер, № 100 Гріндекс
В 99 аптеках
від 210,00 грн
Ціни в аптеках
Венлаксор® таблетки, 37,5 мг, блістер, № 30; Гріндекс
Венлаксор® Таблетки, 37,5 мг, блістер, № 30 Гріндекс
В 121 аптеці
від 310,41 грн
Ціни в аптеках
Венлаксор® таблетки, 75 мг, блістер, № 30; Гріндекс
Венлаксор® Таблетки, 75 мг, блістер, № 30 Гріндекс
В 1 аптеці
від 1027,00 грн
Ціни в аптеках
Випросал В® мазь, туба, 30 г, № 1; Гріндекс
Випросал В® Мазь, туба, 30 г, № 1 Гріндекс
В 217 аптеках
від 144,43 грн
Ціни в аптеках
Випросал В® мазь, туба, 50 г, № 1; Гріндекс
Випросал В® Мазь, туба, 50 г, № 1 Гріндекс
В 688 аптеках
від 223,15 грн
Ціни в аптеках
Випросал В® мазь, туба, 75 г, № 1; Гріндекс
Випросал В® Мазь, туба, 75 г, № 1 Гріндекс
В 67 аптеках
від 343,42 грн
Ціни в аптеках
Гринтерол® капсули тверді, 250 мг, блістер, № 50; Гріндекс
Гринтерол® Капсули тверді, 250 мг, блістер, № 50 Гріндекс
В 15 аптеках
від 959,43 грн
Ціни в аптеках
Гринтерол® капсули тверді, 250 мг, блістер, № 100; Гріндекс
Гринтерол® Капсули тверді, 250 мг, блістер, № 100 Гріндекс
В 7 аптеках
від 1842,53 грн
Ціни в аптеках
Дезаміноокситоцин таблетки, 50 мо, блістер, № 10; Гріндекс
Дезаміноокситоцин Таблетки, 50 мо, блістер, № 10 Гріндекс
В 576 аптеках
від 484,12 грн
Ціни в аптеках
2 3
Стандартизація фармацевтичної продукції
03040, Київ, Красилівська 11
+380 44) 498-4232
www.grindeks.lv
Знайдено: 18 препаратів
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні, 10 мг, № 25; Гріндекс
Апілак Гріндекс Таблетки сублінгвальні, 10 мг, № 25 Гріндекс
В 212 аптеках
від 336,66 грн
Ціни в аптеках
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні, 10 мг, № 50; Гріндекс
Апілак Гріндекс Таблетки сублінгвальні, 10 мг, № 50 Гріндекс
В 105 аптеках
від 393,94 грн
Ціни в аптеках
Ареклок® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30; Гріндекс
Ареклок® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30 Гріндекс
В 48 аптеках
від 1488,59 грн
Ціни в аптеках
Бензилбензоат Гріндекс мазь, 200 мг/г, туба, 30 г, № 1; Гріндекс
Бензилбензоат Гріндекс Мазь, 200 мг/г, туба, 30 г, № 1 Гріндекс
В 146 аптеках
від 153,47 грн
Ціни в аптеках
Бетамакс таблетки, 50 мг, блістер, № 30; Гріндекс
Бетамакс Таблетки, 50 мг, блістер, № 30 Гріндекс
В 154 аптеках
від 159,55 грн
Ціни в аптеках
Бетамакс таблетки, 100 мг, блістер, № 30; Гріндекс
Бетамакс Таблетки, 100 мг, блістер, № 30 Гріндекс
В 100 аптеках
від 125,00 грн
Ціни в аптеках
Бетамакс таблетки, 200 мг, блістер, № 30; Гріндекс
Бетамакс Таблетки, 200 мг, блістер, № 30 Гріндекс
В 103 аптеках
від 238,07 грн
Ціни в аптеках
Валусал® гель, 25 мг/г, туба, 50 г, № 1; Гріндекс
Валусал® Гель, 25 мг/г, туба, 50 г, № 1 Гріндекс
В 4 аптеках
від 236,63 грн
Ціни в аптеках
Варфарекс® таблетки, 5 мг, контейнер, № 30; Гріндекс
Варфарекс® Таблетки, 5 мг, контейнер, № 30 Гріндекс
В 1 аптеці інших міст
від 73,31 грн
Ціни в інших містах
Варфарекс® таблетки, 5 мг, контейнер, № 100; Гріндекс
Варфарекс® Таблетки, 5 мг, контейнер, № 100 Гріндекс
В 99 аптеках
від 210,00 грн
Ціни в аптеках
Венлаксор® таблетки, 37,5 мг, блістер, № 30; Гріндекс
Венлаксор® Таблетки, 37,5 мг, блістер, № 30 Гріндекс
В 121 аптеці
від 310,41 грн
Ціни в аптеках
Венлаксор® таблетки, 75 мг, блістер, № 30; Гріндекс
Венлаксор® Таблетки, 75 мг, блістер, № 30 Гріндекс
В 1 аптеці
від 1027,00 грн
Ціни в аптеках
Випросал В® мазь, туба, 30 г, № 1; Гріндекс
Випросал В® Мазь, туба, 30 г, № 1 Гріндекс
В 217 аптеках
від 144,43 грн
Ціни в аптеках
Випросал В® мазь, туба, 50 г, № 1; Гріндекс
Випросал В® Мазь, туба, 50 г, № 1 Гріндекс
В 688 аптеках
від 223,15 грн
Ціни в аптеках
Випросал В® мазь, туба, 75 г, № 1; Гріндекс
Випросал В® Мазь, туба, 75 г, № 1 Гріндекс
В 67 аптеках
від 343,42 грн
Ціни в аптеках
Гринтерол® капсули тверді, 250 мг, блістер, № 50; Гріндекс
Гринтерол® Капсули тверді, 250 мг, блістер, № 50 Гріндекс
В 15 аптеках
від 959,43 грн
Ціни в аптеках
Гринтерол® капсули тверді, 250 мг, блістер, № 100; Гріндекс
Гринтерол® Капсули тверді, 250 мг, блістер, № 100 Гріндекс
В 7 аптеках
від 1842,53 грн
Ціни в аптеках
Дезаміноокситоцин таблетки, 50 мо, блістер, № 10; Гріндекс
Дезаміноокситоцин Таблетки, 50 мо, блістер, № 10 Гріндекс
В 576 аптеках
від 484,12 грн
Ціни в аптеках
2 3
Стандартизація фармацевтичної продукції