Ипигрикс® таблетки (Ipigriks tablets)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1113,90
Економія при броні: -205,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
925,20
Економія при броні: -16,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 126/128
3.8 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 70/54
4.0 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
4.5 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
4.8 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 90
4.9 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
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