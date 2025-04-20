Ипигрикс® таблетки (Ipigriks tablets)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
958,80
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1082,00
Економія при броні: -95,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
4.7 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1082,00
Економія при броні: -85,60 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
5.4 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
6.4 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс