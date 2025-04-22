Ипигрикс® таблетки (Ipigriks tablets)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Чернігів
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
843,70
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
939,96
Економія при броні: -57,51 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
727,22
Економія при броні: -46,63 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
783,83
Економія при броні: -35,97 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 56
5.0 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 2/48
48.5 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 8
64.8 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1115,40
Економія при броні: -55,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 126/40
66.8 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
346,70
Економія при броні: -18,36 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 91/1
73.2 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 25
84.7 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
84.8 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
112.3 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1027,36
Економія при броні: -30,82 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Непопа Костянтина, 45
112.3 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Героїв України, 35
112.6 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Петлюри Симона, 24
113.7 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 66
114.0 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс