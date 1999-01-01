Київ
Антихолінестеразні засоби
N07A A07**
Іпідакрин
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07A
ПАРАСИМПАТОМІМЕТИКИ
N07A A
Антихолінестеразні засоби
N07A A07**
Іпідакрин
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Нейромідин®
Таблетки 20 мг блістер №50
Олайнфарм
від
848,05
грн
в 878 аптеках
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Медіаторн®
Таблетки 20 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
від
607,70
грн
в 785 аптеках
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Медіаторн®
Розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Корпорація Артеріум
від
637,27
грн
в 668 аптеках
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Нейромідин®
Розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Олайнфарм
від
1409,35
грн
в 524 аптеках
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Нейромідин®
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Олайнфарм
від
888,55
грн
в 339 аптеках
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Іпідакрин-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Здоров'я ФК
від
359,00
грн
в 285 аптеках
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Іпігрикс®
Таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
від
630,34
грн
в 209 аптеках
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Іпідакорд
Розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампули у блістері 1 мл №10
Лекхім-Харків
від
771,50
грн
в 83 аптеках
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Іпігрикс®
Розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
від
810,80
грн
в 25 аптеках інших міст
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Іпігрикс®
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
від
727,19
грн
в 10 аптеках
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
Дозування
5 мг/мл
15 мг/мл
20 мг
Пакування
амп. 1 мл
амп. в бліст. 1 мл
блістер
Кількість штук в упаковці
10
50
Виробник
Гріндекс
Здоров'я ФК
Корпорація Артеріум
Лекхім-Харків
Олайнфарм
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