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Ипигрикс® таблетки (Ipigriks tablets)

Ипигрикс® таблетки (Ipigriks tablets)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 47 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1024,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
994,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1092,52 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1075,56 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1100,56 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1091,82 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
920,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
977,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
913,66 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.4 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
917,86 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.5 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
882,44 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1046,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
919,86 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 165-Б
4.6 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1091,88 грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
5.1 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
881,46 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
5.2 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
885,14 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 8/1
5.2 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
827,24 грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 6
5.4 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1082,02 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Байрона, 27
5.6 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1078,16 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
876,08 грн
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