Ипигрикс® таблетки (Ipigriks tablets)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.4 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.5 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 165-Б
4.6 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
5.1 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
5.2 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 8/1
5.2 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
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Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 6
5.4 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
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Аптека низькі ціни №1
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Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Байрона, 27
5.6 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс