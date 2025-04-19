Ипигрикс® таблетки (Ipigriks tablets)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1102,80
Економія при броні: -147,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1153,55
Економія при броні: -57,72 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1082,00
Економія при броні: -181,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
4.4 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1115,80
Економія при броні: -160,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
4.7 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.9 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
5.0 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
1106,80
Економія при броні: -151,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Новокримська, 3-А
5.2 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
6.1 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
6.5 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 99
7.1 км
Іпігрикс® таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс