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Активные вещества — “К”КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ* (ACIDUM ACETYLSALICYLICUM*)

КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ* (ACIDUM ACETYLSALICYLICUM*) Действующее вещество

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Найдено: 48 препаратов
Магникор таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 100; Киевский витаминный завод
Магникор Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 100 Киевский витаминный завод
В 1233 аптеках
от 76,51 грн
Цены в аптеках
Кардиомагнил таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, флакон, № 100; Acino
Кардиомагнил Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, флакон, № 100 Acino
В 1195 аптеках
от 139,65 грн
Цены в аптеках
Кардиомагнил Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, флакон, № 100; Acino
Кардиомагнил Форте Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, флакон, № 100 Acino
В 1172 аптеках
от 129,18 грн
Цены в аптеках
Кардиомагнил таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, флакон, № 30; Acino
Кардиомагнил Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, флакон, № 30 Acino
В 1168 аптеках
от 65,82 грн
Цены в аптеках
Магникор таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Магникор Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 1145 аптеках
от 24,50 грн
Цены в аптеках
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 100 мг, блистер, № 98; Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 100 мг, блистер, № 98 Bayer Consumer Care
В 1116 аптеках
от 66,50 грн
Цены в аптеках
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие, 500 мг, стрип, в картонной коробке, в карт. коробке, № 16; UPSA
Упсарин УПСА 500 мг Таблетки шипучие, 500 мг, стрип, в картонной коробке, в карт. коробке, № 16 UPSA
В 1097 аптеках
от 117,33 грн
Цены в аптеках
Ацетилсалициловая кислота-Дарница таблетки, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10; Дарница
Ацетилсалициловая кислота-Дарница Таблетки, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10 Дарница
В 1085 аптеках
от 12,00 грн
Цены в аптеках
Магникор таблетки форте, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, блистер, № 100; Киевский витаминный завод
Магникор Таблетки форте, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, блистер, № 100 Киевский витаминный завод
В 1081 аптеке
от 87,92 грн
Цены в аптеках
Лоспирин® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 75 мг, стрип, № 30; Гледфарм Лтд
Лоспирин® Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 75 мг, стрип, № 30 Гледфарм Лтд
В 1050 аптеках
от 26,73 грн
Цены в аптеках
Лоспирин® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 75 мг, стрип, № 120; Гледфарм Лтд
Лоспирин® Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 75 мг, стрип, № 120 Гледфарм Лтд
В 1040 аптеках
от 99,16 грн
Цены в аптеках
АСК-Тева таблетки кишечно-растворимые, 75 мг, блистер, № 30; Тева Украина
АСК-Тева Таблетки кишечно-растворимые, 75 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 1038 аптеках
от 24,79 грн
Цены в аптеках
Кардиомагнил Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, флакон, № 30; Acino
Кардиомагнил Форте Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, флакон, № 30 Acino
В 837 аптеках
от 31,00 грн
Цены в аптеках
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 100 мг, блистер, № 28; Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 100 мг, блистер, № 28 Bayer Consumer Care
В 831 аптеке
от 46,15 грн
Цены в аптеках
АСК-Тева таблетки кишечно-растворимые, 100 мг, блистер, № 30; Тева Украина
АСК-Тева Таблетки кишечно-растворимые, 100 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 748 аптеках
от 27,29 грн
Цены в аптеках
Аспирин® таблетки, 500 мг, № 20; Bayer Consumer Care
Аспирин® Таблетки, 500 мг, № 20 Bayer Consumer Care
В 739 аптеках
от 88,44 грн
Цены в аптеках
Акард таблетки кишечно-растворимые, 75 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 100; Polpharma
Акард Таблетки кишечно-растворимые, 75 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 100 Polpharma
В 700 аптеках
от 154,15 грн
Цены в аптеках
Магникор таблетки форте, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Магникор Таблетки форте, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 645 аптеках
от 30,90 грн
Цены в аптеках
Ацекор Кардио таблетки кишечно-растворимые, 100 мг, блистер, № 100; Микрохим
Ацекор Кардио Таблетки кишечно-растворимые, 100 мг, блистер, № 100 Микрохим
В 585 аптеках
от 111,91 грн
Цены в аптеках
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 100 мг, блистер, № 20; Технолог
Тромболик-Кардио Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 100 мг, блистер, № 20 Технолог
В 537 аптеках
от 18,63 грн
Цены в аптеках
Лоспирин® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 75 мг, стрип, № 80; Гледфарм Лтд
Лоспирин® Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 75 мг, стрип, № 80 Гледфарм Лтд
В 531 аптеке
от 62,32 грн
Цены в аптеках
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, контейнер, № 100; Дарница
Кардио-Дар® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, контейнер, № 100 Дарница
В 493 аптеках
от 64,80 грн
Цены в аптеках
Акард таблетки кишечно-растворимые, 75 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 50; Polpharma
Акард Таблетки кишечно-растворимые, 75 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 50 Polpharma
В 463 аптеках
от 67,61 грн
Цены в аптеках
Кардисейв таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер в пачке, № 50; Фармак
Кардисейв Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер в пачке, № 50 Фармак
В 367 аптеках
от 24,15 грн
Цены в аптеках
Ацетилсалициловая кислота таблетки, 0,5 г, блистер, № 10; Галичфарм
Ацетилсалициловая кислота Таблетки, 0,5 г, блистер, № 10 Галичфарм
В 328 аптеках
от 10,68 грн
Цены в аптеках
Кардио-Дар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, контейнер, № 100; Дарница
Кардио-Дар® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, контейнер, № 100 Дарница
В 277 аптеках
от 90,10 грн
Цены в аптеках
Асафен таблетки жевательные, 80 мг, флакон, № 90; Pharmascience
Асафен Таблетки жевательные, 80 мг, флакон, № 90 Pharmascience
В 148 аптеках
от 116,13 грн
Цены в аптеках
Ацетилсалициловая кислота таблетки, 500 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10; Лубныфарм
Ацетилсалициловая кислота Таблетки, 500 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10 Лубныфарм
В 143 аптеках
от 22,30 грн
Цены в аптеках
Кардисейв таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер в пачке, № 30; Фармак
Кардисейв Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер в пачке, № 30 Фармак
В 136 аптеках
от 16,00 грн
Цены в аптеках
Асафен таблетки жевательные, 80 мг, флакон, № 30; Pharmascience
Асафен Таблетки жевательные, 80 мг, флакон, № 30 Pharmascience
В 83 аптеках
от 63,96 грн
Цены в аптеках
Аспикард Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 100 мг, блистер, № 20; Вертекс
Аспикард Кардио Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 100 мг, блистер, № 20 Вертекс
В 73 аптеках
от 19,81 грн
Цены в аптеках
Тромбо АСС 100 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой, кишечно-растворимые, 100 мг, блистер, № 30; Bausch Health Companies Inc.
Тромбо АСС 100 мг Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, кишечно-растворимые, 100 мг, блистер, № 30 Bausch Health Companies Inc.
В 66 аптеках
от 100,05 грн
Цены в аптеках
Ацетилсалициловая кислота таблетки, 500 мг, блистер, № 10; Лубныфарм
Ацетилсалициловая кислота Таблетки, 500 мг, блистер, № 10 Лубныфарм
В 49 аптеках
от 6,00 грн
Цены в аптеках
Ацекор Кардио таблетки кишечно-растворимые, 100 мг, блистер, № 50; Микрохим
Ацекор Кардио Таблетки кишечно-растворимые, 100 мг, блистер, № 50 Микрохим
В 41 аптеке
от 59,66 грн
Цены в аптеках
Ацетилсалициловая кислота таблетки, 0,5 г, блистер, в пачке, в пачке, № 100; Монфарм
Ацетилсалициловая кислота Таблетки, 0,5 г, блистер, в пачке, в пачке, № 100 Монфарм
В 39 аптеках
от 64,89 грн
Цены в аптеках
Ацетилсалициловая кислота таблетки, 500 мг, блистер, № 100; Лубныфарм
Ацетилсалициловая кислота Таблетки, 500 мг, блистер, № 100 Лубныфарм
В 11 аптеках
от 43,22 грн
Цены в аптеках
Ацетилсалициловая кислота таблетки, 0,5 г, блистер, в пачке, в пачке, № 20; Монфарм
Ацетилсалициловая кислота Таблетки, 0,5 г, блистер, в пачке, в пачке, № 20 Монфарм
В 7 аптеках
от 11,80 грн
Цены в аптеках
Ацетилсалициловая кислота таблетки, 0,5 г, блистер, в пачке, в пачке, № 10; Монфарм
Ацетилсалициловая кислота Таблетки, 0,5 г, блистер, в пачке, в пачке, № 10 Монфарм
В 5 аптеках
от 9,00 грн
Цены в аптеках
Ацетилсалициловая кислота таблетки, 0,5 г, блистер, № 10; Монфарм
Ацетилсалициловая кислота Таблетки, 0,5 г, блистер, № 10 Монфарм
В 4 аптеках
от 6,62 грн
Цены в аптеках
Ацетилка таблетки шипучие, 500 мг, стрип, № 16; Здоровье Группа компаний
Ацетилка Таблетки шипучие, 500 мг, стрип, № 16 Здоровье Группа компаний
В 2 аптеках
от 79,81 грн
Цены в аптеках
Ацетилсалициловая кислота таблетки, 500 мг, блистер, № 10; Технолог
Ацетилсалициловая кислота Таблетки, 500 мг, блистер, № 10 Технолог
В 6 аптеках других городов
от 10,00 грн
Цены в других городах
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 300 мг, блистер, № 28; Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 300 мг, блистер, № 28 Bayer Consumer Care
В 4 аптеках других городов
от 95,83 грн
Цены в других городах
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 100 мг, блистер, № 56; Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 100 мг, блистер, № 56 Bayer Consumer Care
В 1 аптеке других городов
от 135,30 грн
Цены в других городах
Лоспирин® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 75 мг, стрип, № 10; Гледфарм Лтд
Лоспирин® Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 75 мг, стрип, № 10 Гледфарм Лтд
Нет в наличии
Кардисейв таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, блистер в пачке, № 30; Фармак
Кардисейв Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, блистер в пачке, № 30 Фармак
Нет в наличии
Кардисейв таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, блистер в пачке, № 50; Фармак
Кардисейв Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, блистер в пачке, № 50 Фармак
Нет в наличии
Акард таблетки кишечно-растворимые, 150 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 50; Polpharma
Акард Таблетки кишечно-растворимые, 150 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 50 Polpharma
Нет в наличии
Ацетилсалициловая кислота-Дарница таблетки, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, тм 911, тм 911, № 10; Дарница
Ацетилсалициловая кислота-Дарница Таблетки, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, тм 911, тм 911, № 10 Дарница
Нет в наличии

кислота ацетилсалициловая (салициловый эфир уксусной кислоты) — НПВП группы салицилатов, оказывает жаропонижающее, анальгезирующее и противовоспалительное действие, уменьшает агрегацию тромбоцитов.
Основным механизмом противовоспалительного действия ацетилсалициловой кислоты является инактивация фермента ЦОГ, в результате чего нарушается синтез простагландинов, простациклинов и тромбоксана.
Нарушение синтеза тромбоксана А2 в тромбоцитах обусловливает антиагрегантное действие ацетилсалициловой кислоты.
При применении в суточной дозе ≥6 г может ингибировать синтез протромбина в печени.
Анальгезирующее действие связано как с влиянием на центры болевой чувствительности, так и с уменьшением альгогенного действия брадикинина.
Жаропонижающий эффект обусловлен влиянием на гипоталамические центры терморегуляции.
После приема внутрь всасывается в условиях кислой среды желудка. По мере поступления в тонкий кишечник и повышения рН всасывание прекращается. Биодоступность составляет от 49 до 70%. Всосавшись в кровь, транспортируется в свободной и связанной с альбумином (до 70%) форме в печень, где подвергается биотрансформации. Известны 6 метаболитов, из которых основным является салицилуровая кислота. T½ зависит от возраста больного и количества принятой кислоты ацетилсалициловой и у здоровых лиц колеблется в пределах от 2 до 20 ч. Выделяется преимущественно почками (до 80%), частично (до 20%) разрушается в тканях и выделяется экстраренально. Проникает в грудное молоко, синовиальную жидкость, через ГЭБ.

болевой синдром слабой и средней интенсивности различного генеза, лихорадочное состояние, воспалительные и ревматические заболевания; в качестве антиагрегантного средства применяют при нестабильной стенокардии, остром инфаркте миокарда, а также для профилактики тромбоза и эмболии после операций на сосудах, преходящего нарушения мозгового кровообращения и ишемического инсульта, вторичной профилактики инфаркта миокарда.

внутрь. Для лечения при болевом синдроме (в том числе воспалительного генеза), лихорадочном состоянии разовая доза для взрослых составляет 0,325–1 г, суточная — до 3 г, для детей в зависимости от возраста разовая доза — 10–15 мг/кг массы тела.
При ревматических заболеваниях взрослым назначают в суточной дозе до 3–4 г, детям — в суточной дозе 0,2 г на 1 год жизни.
В качестве антиагрегантного средства взрослым назначают по 100–250–325 мг 1 раз в сутки длительно (от 1–2 мес до 2 лет), продолжительность приема устанавливают индивидуально.
Учитывая, что кислота ацетилсалициловая вызывает раздражение слизистой оболочки желудка, ее рекомендуется принимать после еды, запивая водой, молоком, щелочными минеральными водами.

хронические или рецидивирующие диспептические симптомы, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки (в том числе в анамнезе), повышенная склонность к геморрагиям, заболевания почек, одновременное лечение антикоагулянтами, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, БА, нарушение функции почек или печени, период беременности, повышенная чувствительность к ацетилсалициловой кислоте и другим салицилатам.

возможны тошнота, анорексия, боль в эпигастральной области, диарея, эрозивно-язвенные поражения желудка и кишечника, тромбоцитопения, анемия (вследствие скрытого желудочно-кишечного кровотечения), аллергические реакции (кожная сыпь, бронхоспазм), нарушения функции печени и почек. При длительном применении могут возникнуть головокружение, головная боль, обратимые нарушения зрения, шум в ушах, рвота, нарушения реологических свойств и свертывания крови.

при длительном применении кислоты ацетилсалициловой необходимо проводить исследование кала на скрытую кровь и лабораторные исследования (клеточный состав периферической крови, коагулограмма).

при одновременном применении с антикоагулянтами повышается риск развития кровотечения. При одновременном применении с другими НПВП усиливаются побочные эффекты последних, в том числе повышается риск развития гастропатии. На фоне лечения кислотой ацетилсалициловой усугубляется нефротоксическое действие метотрексата, при ее одновременном применении с пероральными гипогликемизирующими препаратами — производными сульфонилмочевины — отмечается усиление гипогликемического эффекта. При одновременном применении с ГКС повышается риск развития гастропатии и желудочно-кишечных кровотечений. Кислота ацетилсалициловая ослабляет действие спиронолактона, фуросемида, гипотензивных средств и препаратов, применяемых при подагре.

наиболее важным симптомом острого отравления кислотой ацетилсалициловой является выраженное нарушение показателей КОР. Симптомами более легкой степени острого отравления являются гипервентиляция, звон в ушах, снижение остроты зрения и слуха, головная боль, головокружение. При тяжелых отравлениях могут появляться бред, тремор, одышка, эксикоз, гипертермия и развиться кома. Первая помощь при интоксикации должна быть направлена на ускорение элиминации кислоты ацетилсалициловой, а также восстановление показателей КОР и электролитного баланса (промывание желудка, мочегонные средства, в/в — р-р NaHCO3 и KCl).