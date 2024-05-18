Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ КРОВИ И ГЕМОПОЭЗАНТИТРОМБОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИТРОМБОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААнтиагрегантыКислота ацетилсалициловаяАСК-ТеваЦены в аптеках

АСК-Тева таблетки кишечно-растворимые 100 мг блистер, №30 - Запорожье (676706) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (2)
55,44 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (4)
55,35
Экономия: -5,91 грн
49,44 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (5)
52,68
Экономия: -2,88 грн
49,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
52,72
Экономия: -5,90 грн
46,82 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
52,78
Экономия: -8,08 грн
44,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
55,35 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
52,78
Экономия: -8,08 грн
44,70 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (4)
52,70
Экономия: -5,88 грн
46,82 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
47,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
53,34
Экономия: -9,12 грн
44,22 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
55,68 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
52,74
Экономия: -8,04 грн
44,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (9)
52,20
Экономия: -13,11 грн
39,09 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1), блистер (1)
52,80
Экономия: -1,70 грн
51,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
55,52
Экономия: -10,92 грн
44,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
50,58
Экономия: -6,06 грн
44,52 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
54,55 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2)
55,44 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
54,82
Экономия: -10,22 грн
44,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
52,95
Экономия: -8,34 грн
44,61 грн