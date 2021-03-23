Киев
Производители на букву “Л”

Лубныфарм309 препаратов

309 препаратов
Сортировка: По популярности
Ротокан
Ротокан
Экстракт жидкий флакон 55 мл в пачке №1
Лубныфарм
от 104,00 грн
в 1117 аптеках
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Цитрамон-Форте
Цитрамон-Форте
Таблетки блистер №100
Лубныфарм
от 304,48 грн
в 1102 аптеках
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Метронидазол
Метронидазол
Таблетки 250 мг блистер №20
Лубныфарм
от 84,97 грн
в 1052 аптеках
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Клей БФ-6
Клей БФ-6
Жидкость для наружного применения флакон стеклянный 25 г №1
Лубныфарм
от 128,00 грн
в 1029 аптеках
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Нистатиновая мазь
Нистатиновая мазь
Мазь 100000 ед/г туба 15 г №1
Лубныфарм
от 58,05 грн
в 895 аптеках
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Ацетилсалициловая кислота
Ацетилсалициловая кислота
Таблетки 500 мг блистер №10
Лубныфарм
от 11,00 грн
в 767 аптеках
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Леспенефрил-Лубныфарм
Леспенефрил-Лубныфарм
Раствор оральный флакон 100 мл в пачке №1
Лубныфарм
от 250,73 грн
в 724 аптеках
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Сенадексин Ананта
Сенадексин Ананта
Таблетки №500
Ananta Medicare
от 447,50 грн
в 705 аптеках
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Анальгин
Анальгин
Таблетки 500 мг блистер пачка №100
Лубныфарм
от 88,89 грн
в 695 аптеках
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Диклофенак натрия
Диклофенак натрия
Раствор для инъекций 2,5 % ампула 3 мл блистер №10
Лубныфарм
от 74,18 грн
в 691 аптеке
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Подорожника сок
Подорожника сок
Жидкость оральная 100 мл флакон в пачке №1
Лубныфарм
от 140,14 грн
в 670 аптеках
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Прополиса настойка
Прополиса настойка
Настойка 25 мл флакон стеклянный №1
Лубныфарм
от 32,40 грн
в 631 аптеке
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Фталазол
Фталазол
Таблетки 500 мг блистер №10
Лубныфарм
от 46,94 грн
в 625 аптеках
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Клей БФ-6
Клей БФ-6
Жидкость флакон 5 г с кисточкой №1
Лубныфарм
от 93,03 грн
в 592 аптеках
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САЛФЕТКИ МЕДИЦИНСКИЕ МАРЛЕВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ
САЛФЕТКИ МЕДИЦИНСКИЕ МАРЛЕВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ
16 см х 14 см четырехслойные, тип марли 17, 5 шт №1
Лубныфарм
от 23,76 грн
в 589 аптеках
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Эспол
Эспол
Мазь туба 30 г в пачке №1
Лубныфарм
от 139,30 грн
в 574 аптеках
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Ротокан
Ротокан
Экстракт жидкий флакон 110 мл в пачке №1
Лубныфарм
от 202,33 грн
в 559 аптеках
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Синтомицин
Синтомицин
Линимент 5 % туба 25 г в пачке №1
Лубныфарм
от 91,87 грн
в 555 аптеках
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Рыбий жир
Рыбий жир
Жидкость оральная 100 мл банка в пачке №1
от 107,98 грн
в 526 аптеках
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Нимесулид
Нимесулид
Таблетки 100 мг блистер пачка картонная №30
Лубныфарм
от 82,70 грн
в 519 аптеках
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