Киев
Производители на букву “Л”
Лубныфарм
309 препаратов
309 препаратов
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Ротокан
Экстракт жидкий флакон 55 мл в пачке №1
Лубныфарм
от
104,00
грн
в 1117 аптеках
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Цитрамон-Форте
Таблетки блистер №100
Лубныфарм
от
304,48
грн
в 1102 аптеках
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Метронидазол
Таблетки 250 мг блистер №20
Лубныфарм
от
84,97
грн
в 1052 аптеках
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Клей БФ-6
Жидкость для наружного применения флакон стеклянный 25 г №1
Лубныфарм
от
128,00
грн
в 1029 аптеках
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Нистатиновая мазь
Мазь 100000 ед/г туба 15 г №1
Лубныфарм
от
58,05
грн
в 895 аптеках
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Ацетилсалициловая кислота
Таблетки 500 мг блистер №10
Лубныфарм
от
11,00
грн
в 767 аптеках
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Леспенефрил-Лубныфарм
Раствор оральный флакон 100 мл в пачке №1
Лубныфарм
от
250,73
грн
в 724 аптеках
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Сенадексин Ананта
Таблетки №500
Ananta Medicare
от
447,50
грн
в 705 аптеках
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Анальгин
Таблетки 500 мг блистер пачка №100
Лубныфарм
от
88,89
грн
в 695 аптеках
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Диклофенак натрия
Раствор для инъекций 2,5 % ампула 3 мл блистер №10
Лубныфарм
от
74,18
грн
в 691 аптеке
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Подорожника сок
Жидкость оральная 100 мл флакон в пачке №1
Лубныфарм
от
140,14
грн
в 670 аптеках
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Прополиса настойка
Настойка 25 мл флакон стеклянный №1
Лубныфарм
от
32,40
грн
в 631 аптеке
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Фталазол
Таблетки 500 мг блистер №10
Лубныфарм
от
46,94
грн
в 625 аптеках
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Клей БФ-6
Жидкость флакон 5 г с кисточкой №1
Лубныфарм
от
93,03
грн
в 592 аптеках
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САЛФЕТКИ МЕДИЦИНСКИЕ МАРЛЕВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ
16 см х 14 см четырехслойные, тип марли 17, 5 шт №1
Лубныфарм
от
23,76
грн
в 589 аптеках
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Эспол
Мазь туба 30 г в пачке №1
Лубныфарм
от
139,30
грн
в 574 аптеках
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Ротокан
Экстракт жидкий флакон 110 мл в пачке №1
Лубныфарм
от
202,33
грн
в 559 аптеках
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Синтомицин
Линимент 5 % туба 25 г в пачке №1
Лубныфарм
от
91,87
грн
в 555 аптеках
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Рыбий жир
Жидкость оральная 100 мл банка в пачке №1
от
107,98
грн
в 526 аптеках
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Нимесулид
Таблетки 100 мг блистер пачка картонная №30
Лубныфарм
от
82,70
грн
в 519 аптеках
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