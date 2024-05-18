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Ацетилсалициловая кислота таблетки 0,5 г блистер, №10 - Запорожье (114619) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 142 аптеках
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (18)
18,96
Экономия: -1,96 грн
17,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (9)
12,84 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (18)
18,96
Экономия: -1,96 грн
17,00 грн
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
24,07
Экономия: -11,28 грн
12,79 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (9)
22,11
Экономия: -6,06 грн
16,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (3)
17,67 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (603)
17,23
Экономия: -0,23 грн
17,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (15)
16,12 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (90)
23,79
Экономия: -4,89 грн
18,90 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (24)
18,96
Экономия: -1,96 грн
17,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (8)
23,92
Экономия: -7,07 грн
16,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (33)
22,13
Экономия: -6,09 грн
16,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (19)
21,39
Экономия: -4,44 грн
16,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (32)
22,22
Экономия: -5,31 грн
16,91 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (179)
18,96
Экономия: -1,96 грн
17,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (4)
24,92
Экономия: -8,01 грн
16,91 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (1)
19,07
Экономия: -2,07 грн
17,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
18,38 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (15)
23,77
Экономия: -6,86 грн
16,91 грн
Аптеки 24 часа
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (12)
17,23
Экономия: -0,23 грн
17,00 грн