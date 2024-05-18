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АСК-Тева таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер, №30 - Запорожье (676703) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 229 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (3)
34,67
Экономия: -5,27 грн
29,40 грн
Народная аптека
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Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (15)
34,67
Экономия: -5,27 грн
29,40 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (2)
30,44 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (4)
36,42
Экономия: -7,79 грн
28,63 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (7)
34,59
Экономия: -5,36 грн
29,23 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
31,98 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (3)
34,67
Экономия: -3,91 грн
30,76 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
34,67
Экономия: -5,27 грн
29,40 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
36,36 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
34,67
Экономия: -5,27 грн
29,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
34,60
Экономия: -4,00 грн
30,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
34,30
Экономия: -3,54 грн
30,76 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (4)
36,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (10)
34,99
Экономия: -7,15 грн
27,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (6)
35,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
31,97 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
34,67
Экономия: -5,27 грн
29,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3)
35,41
Экономия: -6,16 грн
29,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (7)
34,75
Экономия: -7,81 грн
26,94 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (7)
34,60
Экономия: -1,20 грн
33,40 грн