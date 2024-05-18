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Ацетилсалициловая кислота таблетки 500 мг блистер, №10 - Запорожье (27533) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (8)
9,72 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (21)
8,21 грн
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Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (1)
9,72 грн
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Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (3)
9,72 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (9)
9,72 грн
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Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (11)
9,72 грн
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Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
Всего: упаковка (3)
9,72 грн
Народная аптека
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Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
9,72 грн
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Запорожье, ул. Чаривная, 68-А
Всего: упаковка (1)
9,49 грн
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Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (28)
9,72 грн
Народная аптека
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Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
Всего: упаковка (3)
9,30 грн
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Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (13)
9,72 грн
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Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (27)
9,72 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (14)
9,72 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 25
Всего: упаковка (7)
8,81 грн
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кушугум, перек. Центральная / Соборная, 196/28
Всего: упаковка (7)
9,72 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, пер. Гнаровской, 9-А
Всего: упаковка (10)
9,72 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (6)
9,72 грн
Народная аптека
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Закрыто
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
Всего: упаковка (2)
9,72 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (13)
16,61
Экономия: -2,61 грн
14,00 грн