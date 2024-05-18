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Ацетилсалициловая кислота таблетки 0,5 г блистер в пачке, №100 - Запорожье (182539) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
79,30
Экономия: -14,39 грн
64,91 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
73,28
Экономия: -6,28 грн
67,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
Всего: таблетки (60)
73,28
Экономия: -6,28 грн
67,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68-А
Всего: упаковка (1)
73,28
Экономия: -6,28 грн
67,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Авраменко, 4
Всего: упаковка (2)
73,28
Экономия: -6,28 грн
67,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
73,28
Экономия: -7,28 грн
66,00 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Томаковка, ул. Леси Украинки, 27
Всего: упаковка (1)
79,30
Экономия: -14,39 грн
64,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Лермонтова, 29
Всего: упаковка (2)
79,30
Экономия: -14,39 грн
64,91 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (37)
73,99
Экономия: -9,08 грн
64,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
71,99
Экономия: -7,08 грн
64,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 38
Всего: упаковка (2)
78,50
Экономия: -13,59 грн
64,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 3-Б
Всего: упаковка (2)
79,30
Экономия: -14,39 грн
64,91 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Независимости, 164
Всего: упаковка (3)
75,99
Экономия: -11,08 грн
64,91 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 28/2
Всего: упаковка (1)
77,50
Экономия: -12,59 грн
64,91 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 41
Всего: упаковка (1)
77,50
Экономия: -12,59 грн
64,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Центральная, 41
Всего: упаковка (1)
78,50
Экономия: -13,59 грн
64,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Пятихатки, ул. Александрийская, 55
Всего: упаковка (2)
72,99
Экономия: -8,08 грн
64,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: таблетки (70)
74,99
Экономия: -10,08 грн
64,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
Всего: упаковка (1)
79,30
Экономия: -14,39 грн
64,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, пл. Базарная, 18
Всего: упаковка (2)
79,30
Экономия: -14,39 грн
64,91 грн