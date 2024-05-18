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Ацекор Кардио таблетки кишечно-растворимые 100 мг блистер, №100 - Запорожье (420724) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
156,40 грн
Народная аптека
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Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
166,47
Экономия: -22,07 грн
144,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: блистер (3)
148,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
169,83
Экономия: -29,38 грн
140,45 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: таблетки кишечно-растворимые (75)
165,02
Экономия: -29,02 грн
136,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: таблетки кишечно-растворимые (25)
136,53 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
148,11
Экономия: -3,71 грн
144,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: блистер (3)
147,32 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
156,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
156,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: блистер (2)
138,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
166,30
Экономия: -26,31 грн
139,99 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: блистер (2)
149,12 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: таблетки кишечно-растворимые (25)
166,47
Экономия: -22,07 грн
144,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
163,97
Экономия: -35,55 грн
128,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
160,93
Экономия: -30,27 грн
130,66 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
156,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
175,15
Экономия: -31,16 грн
143,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
160,06
Экономия: -21,14 грн
138,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
149,20 грн