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Ацетилсалициловая кислота таблетки 0,5 г блистер, №10 - Запорожье (222179) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (48)
6,61
Экономия: -1,61 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (6)
5,84
Экономия: -0,84 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (22)
6,61
Экономия: -1,61 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
7,50
Экономия: -2,50 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (18)
6,32
Экономия: -1,32 грн
5,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (6)
6,27
Экономия: -1,27 грн
5,00 грн
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (8)
7,00
Экономия: -2,00 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
Всего: упаковка (10)
6,92
Экономия: -1,92 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
Всего: упаковка (60)
6,88
Экономия: -1,88 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (4)
6,85
Экономия: -0,85 грн
6,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: упаковка (3)
6,33
Экономия: -0,33 грн
6,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
Всего: упаковка (8)
6,88
Экономия: -1,88 грн
5,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Барвенково, ул. Центральная, 23
Всего: упаковка (166)
7,18 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
6,98
Экономия: -1,98 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
Всего: упаковка (30)
6,85
Экономия: -1,85 грн
5,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 1/10
Всего: упаковка (1)
7,12
Экономия: -0,68 грн
6,44 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 117/1
Всего: упаковка (2)
7,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 12-А
Всего: упаковка (31)
7,44
Экономия: -1,00 грн
6,44 грн
Жолдифарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Всего: упаковка (55)
7,26 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Эстонская, 7
Всего: упаковка (20)
7,26 грн