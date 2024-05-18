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Ацетилсалициловая кислота таблетки 0,5 г блистер в пачке, №20 - Запорожье (182538) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (75)
15,28
Экономия: -0,69 грн
14,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (63)
15,31
Экономия: -0,72 грн
14,59 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
Всего: упаковка (6)
16,71
Экономия: -0,91 грн
15,80 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 195/1
Всего: упаковка (7)
14,16
Экономия: -0,48 грн
13,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 9
Всего: упаковка (2)
15,79
Экономия: -0,79 грн
15,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 7-А
Всего: упаковка (1)
16,53
Экономия: -0,93 грн
15,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 40
Всего: упаковка (8)
17,35
Экономия: -1,59 грн
15,76 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Никополь, ул. Бандеры Степана, 23/1
Всего: упаковка (7)
16,28
Экономия: -0,52 грн
15,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 53-К
Всего: упаковка (1)
16,74
Экономия: -0,98 грн
15,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
Всего: упаковка (6), блистер (1)
16,48
Экономия: -1,82 грн
14,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 52
Всего: упаковка (1)
15,63
Экономия: -1,33 грн
14,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 25
Всего: упаковка (10)
15,46
Экономия: -1,48 грн
13,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (11)
15,40
Экономия: -0,60 грн
14,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
Всего: упаковка (2)
15,42
Экономия: -0,83 грн
14,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
Всего: упаковка (2), блистер (1)
16,61
Экономия: -0,85 грн
15,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
Всего: упаковка (6)
15,66
Экономия: -0,86 грн
14,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
Всего: упаковка (5)
16,58
Экономия: -0,82 грн
15,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
Всего: упаковка (3)
16,28
Экономия: -0,88 грн
15,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (7), блистер (1)
16,59
Экономия: -0,99 грн
15,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Всего: упаковка (7)
16,41
Экономия: -1,01 грн
15,40 грн