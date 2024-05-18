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Ацетилсалициловая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка, №10 - Запорожье (5558) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 229 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (11)
20,60
Экономия: -3,60 грн
17,00 грн
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (30)
24,25 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (37)
23,01
Экономия: -3,06 грн
19,95 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (62)
21,31
Экономия: -4,48 грн
16,83 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (15)
19,39 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (15)
22,03
Экономия: -3,38 грн
18,65 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (107)
20,50
Экономия: -3,50 грн
17,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (38)
24,14 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (9)
21,01
Экономия: -4,01 грн
17,00 грн
Аптека доброго дня
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Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (9)
21,80
Экономия: -3,50 грн
18,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (422)
21,08
Экономия: -2,43 грн
18,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (59)
24,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (36)
21,55
Экономия: -0,95 грн
20,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (43)
24,17 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (5)
19,39 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (12)
21,03
Экономия: -4,03 грн
17,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (27)
21,67
Экономия: -5,46 грн
16,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (27)
21,09
Экономия: -5,50 грн
15,59 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (13)
19,30
Экономия: -0,70 грн
18,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (32)
20,60
Экономия: -2,60 грн
18,00 грн