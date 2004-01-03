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Производитель: Асино Украина

ООО Фарма Старт, компания Acino Group
03124, Киев, бульв. И. Лепсе, 8
+380442812333
www.acino-pharma.com
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Найдено: 18 препаратов
Азагилин® таблетки, 1 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Acino
Азагилин® Таблетки, 1 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Acino
В 5 аптеках
от 654,00 грн
Цены в аптеках
Арипразол® таблетки, 10 мг, блистер, № 10; Acino
Арипразол® Таблетки, 10 мг, блистер, № 10 Acino
В 47 аптеках
от 113,14 грн
Цены в аптеках
Арипразол® таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Acino
Арипразол® Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Acino
В 414 аптеках
от 314,67 грн
Цены в аптеках
Арипразол® таблетки, 10 мг, блистер, № 60; Acino
Арипразол® Таблетки, 10 мг, блистер, № 60 Acino
В 154 аптеках
от 652,91 грн
Цены в аптеках
Арипразол® таблетки, 15 мг, блистер, № 10; Acino
Арипразол® Таблетки, 15 мг, блистер, № 10 Acino
В 28 аптеках
от 117,61 грн
Цены в аптеках
Арипразол® таблетки, 15 мг, блистер, № 30; Acino
Арипразол® Таблетки, 15 мг, блистер, № 30 Acino
В 115 аптеках
от 327,51 грн
Цены в аптеках
Арипразол® таблетки, 15 мг, блистер, № 60; Acino
Арипразол® Таблетки, 15 мг, блистер, № 60 Acino
В 45 аптеках
от 813,55 грн
Цены в аптеках
Атомоксин® капсулы твердые, 10 мг, блистер, № 7; Асино Украина
Атомоксин® Капсулы твердые, 10 мг, блистер, № 7 Асино Украина
В 7 аптеках
от 529,25 грн
Цены в аптеках
Атомоксин® капсулы твердые, 18 мг, блистер, № 14; Асино Украина
Атомоксин® Капсулы твердые, 18 мг, блистер, № 14 Асино Украина
В 8 аптеках
от 735,08 грн
Цены в аптеках
Атомоксин® капсулы твердые, 25 мг, блистер, № 14; Асино Украина
Атомоксин® Капсулы твердые, 25 мг, блистер, № 14 Асино Украина
В 20 аптеках
от 835,04 грн
Цены в аптеках
Атомоксин® капсулы твердые, 40 мг, блистер, № 14; Асино Украина
Атомоксин® Капсулы твердые, 40 мг, блистер, № 14 Асино Украина
В 31 аптеке
от 981,73 грн
Цены в аптеках
Афосил® капсулы, № 30; Асино Украина
Афосил® Капсулы, № 30 Асино Украина
В 344 аптеках
от 505,24 грн
Цены в аптеках
Биосон таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 30; Acino
Биосон Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 30 Acino
В 1097 аптеках
от 162,73 грн
Цены в аптеках
Бифрен капсулы, 250 мг, блистер, № 20; Асино Украина
Бифрен Капсулы, 250 мг, блистер, № 20 Асино Украина
В 1239 аптеках
от 211,94 грн
Цены в аптеках
Бифрен Плюс таблетки, 1100 мг, блистер, № 20; Acino
Бифрен Плюс Таблетки, 1100 мг, блистер, № 20 Acino
В 661 аптеке
от 256,66 грн
Цены в аптеках
Брейнаксон Вита таблетки, 400 мг, № 30; Acino
Брейнаксон Вита Таблетки, 400 мг, № 30 Acino
В 267 аптеках
от 456,28 грн
Цены в аптеках
Вальпроком 300 Хроно таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Acino
Вальпроком 300 Хроно Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Acino
В 357 аптеках
от 174,75 грн
Цены в аптеках
Вальпроком 300 Хроно таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 100; Acino
Вальпроком 300 Хроно Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 100 Acino
В 999 аптеках
от 518,43 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
03124, Киев, бульв. И. Лепсе, 8
+380442812333
www.acino-pharma.com
Найдено: 18 препаратов
Азагилин® таблетки, 1 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Acino
Азагилин® Таблетки, 1 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Acino
В 5 аптеках
от 654,00 грн
Цены в аптеках
Арипразол® таблетки, 10 мг, блистер, № 10; Acino
Арипразол® Таблетки, 10 мг, блистер, № 10 Acino
В 47 аптеках
от 113,14 грн
Цены в аптеках
Арипразол® таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Acino
Арипразол® Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Acino
В 414 аптеках
от 314,67 грн
Цены в аптеках
Арипразол® таблетки, 10 мг, блистер, № 60; Acino
Арипразол® Таблетки, 10 мг, блистер, № 60 Acino
В 154 аптеках
от 652,91 грн
Цены в аптеках
Арипразол® таблетки, 15 мг, блистер, № 10; Acino
Арипразол® Таблетки, 15 мг, блистер, № 10 Acino
В 28 аптеках
от 117,61 грн
Цены в аптеках
Арипразол® таблетки, 15 мг, блистер, № 30; Acino
Арипразол® Таблетки, 15 мг, блистер, № 30 Acino
В 115 аптеках
от 327,51 грн
Цены в аптеках
Арипразол® таблетки, 15 мг, блистер, № 60; Acino
Арипразол® Таблетки, 15 мг, блистер, № 60 Acino
В 45 аптеках
от 813,55 грн
Цены в аптеках
Атомоксин® капсулы твердые, 10 мг, блистер, № 7; Асино Украина
Атомоксин® Капсулы твердые, 10 мг, блистер, № 7 Асино Украина
В 7 аптеках
от 529,25 грн
Цены в аптеках
Атомоксин® капсулы твердые, 18 мг, блистер, № 14; Асино Украина
Атомоксин® Капсулы твердые, 18 мг, блистер, № 14 Асино Украина
В 8 аптеках
от 735,08 грн
Цены в аптеках
Атомоксин® капсулы твердые, 25 мг, блистер, № 14; Асино Украина
Атомоксин® Капсулы твердые, 25 мг, блистер, № 14 Асино Украина
В 20 аптеках
от 835,04 грн
Цены в аптеках
Атомоксин® капсулы твердые, 40 мг, блистер, № 14; Асино Украина
Атомоксин® Капсулы твердые, 40 мг, блистер, № 14 Асино Украина
В 31 аптеке
от 981,73 грн
Цены в аптеках
Афосил® капсулы, № 30; Асино Украина
Афосил® Капсулы, № 30 Асино Украина
В 344 аптеках
от 505,24 грн
Цены в аптеках
Биосон таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 30; Acino
Биосон Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 30 Acino
В 1097 аптеках
от 162,73 грн
Цены в аптеках
Бифрен капсулы, 250 мг, блистер, № 20; Асино Украина
Бифрен Капсулы, 250 мг, блистер, № 20 Асино Украина
В 1239 аптеках
от 211,94 грн
Цены в аптеках
Бифрен Плюс таблетки, 1100 мг, блистер, № 20; Acino
Бифрен Плюс Таблетки, 1100 мг, блистер, № 20 Acino
В 661 аптеке
от 256,66 грн
Цены в аптеках
Брейнаксон Вита таблетки, 400 мг, № 30; Acino
Брейнаксон Вита Таблетки, 400 мг, № 30 Acino
В 267 аптеках
от 456,28 грн
Цены в аптеках
Вальпроком 300 Хроно таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Acino
Вальпроком 300 Хроно Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Acino
В 357 аптеках
от 174,75 грн
Цены в аптеках
Вальпроком 300 Хроно таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 100; Acino
Вальпроком 300 Хроно Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 100 Acino
В 999 аптеках
от 518,43 грн
Цены в аптеках
2 3 4 5 15
Стандартизація фармацевтичної продукції