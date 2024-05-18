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Аспирин® таблетки 500 мг, №20 - Запорожье (12358) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 138 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
133,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (5)
115,39
Экономия: -5,59 грн
109,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
105,57
Экономия: -5,77 грн
99,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
98,91 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
125,02 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
133,80 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
133,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
125,02 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
107,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
108,56
Экономия: -4,76 грн
103,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
94,11 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
133,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
118,86
Экономия: -21,39 грн
97,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
109,92
Экономия: -15,39 грн
94,53 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
142,30
Экономия: -30,10 грн
112,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 06 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
133,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
155,73
Экономия: -23,91 грн
131,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
141,20
Экономия: -9,03 грн
132,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
100,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
153,79
Экономия: -21,30 грн
132,49 грн