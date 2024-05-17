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Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер в картонной коробке, №100 - Запорожье (458311) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 198 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 38 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
177,53
Экономия: -21,53 грн
156,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
170,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), блистер (3)
189,06
Экономия: -30,47 грн
158,59 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), блистер (2)
179,30
Экономия: -24,56 грн
154,74 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
166,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
172,50
Экономия: -15,02 грн
157,48 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
177,47
Экономия: -21,47 грн
156,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
161,90 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (3)
177,46
Экономия: -21,46 грн
156,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), блистер (2)
185,80
Экономия: -22,00 грн
163,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
169,50
Экономия: -12,02 грн
157,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
161,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
184,60
Экономия: -24,44 грн
160,16 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: блистер (2)
171,55 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (169)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
169,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
180,68
Экономия: -25,76 грн
154,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
180,51
Экономия: -23,40 грн
157,11 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
176,50
Экономия: -17,00 грн
159,50 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
177,53
Экономия: -20,03 грн
157,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
186,75
Экономия: -32,58 грн
154,17 грн