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Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер в картонной коробке, №50 - Запорожье (328698) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 139 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 38 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
106,32
Экономия: -10,32 грн
96,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: таблетки кишечно-растворимые (20)
111,78
Экономия: -12,34 грн
99,44 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
106,57
Экономия: -7,19 грн
99,38 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
99,47 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
115,56
Экономия: -21,24 грн
94,32 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
106,32
Экономия: -10,32 грн
96,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
102,50
Экономия: -8,18 грн
94,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), блистер (3)
107,73
Экономия: -5,15 грн
102,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
108,36
Экономия: -10,23 грн
98,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
105,45
Экономия: -6,14 грн
99,31 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
106,20
Экономия: -11,00 грн
95,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
106,32
Экономия: -9,82 грн
96,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
111,85
Экономия: -5,55 грн
106,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2), блистер (4)
103,26
Экономия: -5,26 грн
98,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 38 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: таблетки кишечно-растворимые (10)
107,13
Экономия: -7,76 грн
99,37 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
106,32
Экономия: -10,32 грн
96,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
112,25
Экономия: -12,84 грн
99,41 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (2)
107,50
Экономия: -13,18 грн
94,32 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
111,30
Экономия: -16,10 грн
95,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 38 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
107,71
Экономия: -8,39 грн
99,32 грн