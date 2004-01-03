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Виробник: Кусум

Група компаній "Кусум"
02092, Київ, вул. Алма-Атинська, 58
(044) 495-82-88
(044) 495-82-88
kusum.ua
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Знайдено: 18 препаратів
L-Цет® сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1; Гледфарм
L-Цет® Сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1 Гледфарм
В 425 аптеках
від 78,29 грн
Ціни в аптеках
L-Цет® сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Гледфарм
L-Цет® Сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм
В 833 аптеках
від 100,27 грн
Ціни в аптеках
L-Цет® таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, № 100; Гледфарм
L-Цет® Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, № 100 Гледфарм
В 1221 аптеці
від 573,81 грн
Ціни в аптеках
Аброл® розчин для інгаляцій і перорального застосування, 15 мг/2 мл, флакон, 100 мл, з шприцом-дозатором 5 мл, з шприцом-дозатором 5 мл, № 1; Гледфарм
Аброл® Розчин для інгаляцій і перорального застосування, 15 мг/2 мл, флакон, 100 мл, з шприцом-дозатором 5 мл, з шприцом-дозатором 5 мл, № 1 Гледфарм
В 205 аптеках
від 56,51 грн
Ціни в аптеках
Аброл® сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Гледфарм
Аброл® Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм
В 861 аптеці
від 60,27 грн
Ціни в аптеках
Аброл® сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Гледфарм
Аброл® Сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм
В 884 аптеках
від 79,01 грн
Ціни в аптеках
Аброл® таблетки, 30 мг, блістер, № 20; Гледфарм
Аброл® Таблетки, 30 мг, блістер, № 20 Гледфарм
В 951 аптеці
від 42,00 грн
Ціни в аптеках
Аброл® SR капсули подовженої дії, 75 мг, блістер, № 10; Гледфарм
Аброл® SR Капсули подовженої дії, 75 мг, блістер, № 10 Гледфарм
В 547 аптеках
від 72,50 грн
Ціни в аптеках
Алєндра® таблетки, 70 мг, блістер, № 4; Гледфарм
Алєндра® Таблетки, 70 мг, блістер, № 4 Гледфарм
В 726 аптеках
від 373,61 грн
Ціни в аптеках
Альбела® таблетки, 400 мг, блістер, № 3; Гледфарм
Альбела® Таблетки, 400 мг, блістер, № 3 Гледфарм
В 703 аптеках
від 92,74 грн
Ціни в аптеках
Арстифен® таблетки шипучі, туба, № 80; Гледфарм
Арстифен® Таблетки шипучі, туба, № 80 Гледфарм
В 260 аптеках
від 485,20 грн
Ціни в аптеках
Аскоцин® таблетки жувальні, стрип, № 100; Гледфарм
Аскоцин® Таблетки жувальні, стрип, № 100 Гледфарм
В 983 аптеках
від 168,75 грн
Ціни в аптеках
Аскоцин® Макс таблетки шипучі, туба, № 10; Гледфарм
Аскоцин® Макс Таблетки шипучі, туба, № 10 Гледфарм
В 543 аптеках
від 72,61 грн
Ціни в аптеках
Атовакс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 5; КУСУМ ФАРМ ООО
Атовакс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 5 КУСУМ ФАРМ ООО
В 33 аптеках
від 133,62 грн
Ціни в аптеках
Бактопік мазь, 2 %, туба алюмінієва, 15 г, № 1; Гледфарм
Бактопік Мазь, 2 %, туба алюмінієва, 15 г, № 1 Гледфарм
В 2 аптеках інших міст
від 185,75 грн
Ціни в інших містах
Бактопік мазь назальна, 2 %, туба алюмінієва, 3 г, № 1; Гледфарм
Бактопік Мазь назальна, 2 %, туба алюмінієва, 3 г, № 1 Гледфарм
В 196 аптеках
від 103,94 грн
Ціни в аптеках
Банбакт® супозиторії вагінальні, 100 мг, стрип, № 3; Гледфарм
Банбакт® Супозиторії вагінальні, 100 мг, стрип, № 3 Гледфарм
В 611 аптеці
від 290,50 грн
Ціни в аптеках
Баратон® таблетки, 5 мг, блістер, № 28; Гледфарм
Баратон® Таблетки, 5 мг, блістер, № 28 Гледфарм
В 532 аптеках
від 95,84 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
02092, Київ, вул. Алма-Атинська, 58
(044) 495-82-88
(044) 495-82-88
kusum.ua
Знайдено: 18 препаратів
L-Цет® сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1; Гледфарм
L-Цет® Сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1 Гледфарм
В 425 аптеках
від 78,29 грн
Ціни в аптеках
L-Цет® сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Гледфарм
L-Цет® Сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм
В 833 аптеках
від 100,27 грн
Ціни в аптеках
L-Цет® таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, № 100; Гледфарм
L-Цет® Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, № 100 Гледфарм
В 1221 аптеці
від 573,81 грн
Ціни в аптеках
Аброл® розчин для інгаляцій і перорального застосування, 15 мг/2 мл, флакон, 100 мл, з шприцом-дозатором 5 мл, з шприцом-дозатором 5 мл, № 1; Гледфарм
Аброл® Розчин для інгаляцій і перорального застосування, 15 мг/2 мл, флакон, 100 мл, з шприцом-дозатором 5 мл, з шприцом-дозатором 5 мл, № 1 Гледфарм
В 205 аптеках
від 56,51 грн
Ціни в аптеках
Аброл® сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Гледфарм
Аброл® Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм
В 861 аптеці
від 60,27 грн
Ціни в аптеках
Аброл® сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Гледфарм
Аброл® Сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм
В 884 аптеках
від 79,01 грн
Ціни в аптеках
Аброл® таблетки, 30 мг, блістер, № 20; Гледфарм
Аброл® Таблетки, 30 мг, блістер, № 20 Гледфарм
В 951 аптеці
від 42,00 грн
Ціни в аптеках
Аброл® SR капсули подовженої дії, 75 мг, блістер, № 10; Гледфарм
Аброл® SR Капсули подовженої дії, 75 мг, блістер, № 10 Гледфарм
В 547 аптеках
від 72,50 грн
Ціни в аптеках
Алєндра® таблетки, 70 мг, блістер, № 4; Гледфарм
Алєндра® Таблетки, 70 мг, блістер, № 4 Гледфарм
В 726 аптеках
від 373,61 грн
Ціни в аптеках
Альбела® таблетки, 400 мг, блістер, № 3; Гледфарм
Альбела® Таблетки, 400 мг, блістер, № 3 Гледфарм
В 703 аптеках
від 92,74 грн
Ціни в аптеках
Арстифен® таблетки шипучі, туба, № 80; Гледфарм
Арстифен® Таблетки шипучі, туба, № 80 Гледфарм
В 260 аптеках
від 485,20 грн
Ціни в аптеках
Аскоцин® таблетки жувальні, стрип, № 100; Гледфарм
Аскоцин® Таблетки жувальні, стрип, № 100 Гледфарм
В 983 аптеках
від 168,75 грн
Ціни в аптеках
Аскоцин® Макс таблетки шипучі, туба, № 10; Гледфарм
Аскоцин® Макс Таблетки шипучі, туба, № 10 Гледфарм
В 543 аптеках
від 72,61 грн
Ціни в аптеках
Атовакс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 5; КУСУМ ФАРМ ООО
Атовакс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 5 КУСУМ ФАРМ ООО
В 33 аптеках
від 133,62 грн
Ціни в аптеках
Бактопік мазь, 2 %, туба алюмінієва, 15 г, № 1; Гледфарм
Бактопік Мазь, 2 %, туба алюмінієва, 15 г, № 1 Гледфарм
В 2 аптеках інших міст
від 185,75 грн
Ціни в інших містах
Бактопік мазь назальна, 2 %, туба алюмінієва, 3 г, № 1; Гледфарм
Бактопік Мазь назальна, 2 %, туба алюмінієва, 3 г, № 1 Гледфарм
В 196 аптеках
від 103,94 грн
Ціни в аптеках
Банбакт® супозиторії вагінальні, 100 мг, стрип, № 3; Гледфарм
Банбакт® Супозиторії вагінальні, 100 мг, стрип, № 3 Гледфарм
В 611 аптеці
від 290,50 грн
Ціни в аптеках
Баратон® таблетки, 5 мг, блістер, № 28; Гледфарм
Баратон® Таблетки, 5 мг, блістер, № 28 Гледфарм
В 532 аптеках
від 95,84 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції