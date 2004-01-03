Список виробниківККусум Виробник: Кусум Група компаній "Кусум" 02092, Київ, вул. Алма-Атинська, 58 (044) 495-82-88 (044) 495-82-88 [email protected] kusum.ua Продукція Контакти Знайдено: 18 препаратів Плитка Список L-Цет® Сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1 Гледфарм В 425 аптеках від 78,29 грн Ціни в аптеках L-Цет® Сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм В 833 аптеках від 100,27 грн Ціни в аптеках L-Цет® Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, № 100 Гледфарм В 1221 аптеці від 573,81 грн Ціни в аптеках Аброл® Розчин для інгаляцій і перорального застосування, 15 мг/2 мл, флакон, 100 мл, з шприцом-дозатором 5 мл, з шприцом-дозатором 5 мл, № 1 Гледфарм В 205 аптеках від 56,51 грн Ціни в аптеках Аброл® Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм В 861 аптеці від 60,27 грн Ціни в аптеках Аброл® Сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм В 884 аптеках від 79,01 грн Ціни в аптеках Аброл® Таблетки, 30 мг, блістер, № 20 Гледфарм В 951 аптеці від 42,00 грн Ціни в аптеках Аброл® SR Капсули подовженої дії, 75 мг, блістер, № 10 Гледфарм В 547 аптеках від 72,50 грн Ціни в аптеках Алєндра® Таблетки, 70 мг, блістер, № 4 Гледфарм В 726 аптеках від 373,61 грн Ціни в аптеках Альбела® Таблетки, 400 мг, блістер, № 3 Гледфарм В 703 аптеках від 92,74 грн Ціни в аптеках Арстифен® Таблетки шипучі, туба, № 80 Гледфарм В 260 аптеках від 485,20 грн Ціни в аптеках Аскоцин® Таблетки жувальні, стрип, № 100 Гледфарм В 983 аптеках від 168,75 грн Ціни в аптеках Аскоцин® Макс Таблетки шипучі, туба, № 10 Гледфарм В 543 аптеках від 72,61 грн Ціни в аптеках Атовакс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 5 КУСУМ ФАРМ ООО В 33 аптеках від 133,62 грн Ціни в аптеках Бактопік Мазь, 2 %, туба алюмінієва, 15 г, № 1 Гледфарм В 2 аптеках інших міст від 185,75 грн Ціни в інших містах Бактопік Мазь назальна, 2 %, туба алюмінієва, 3 г, № 1 Гледфарм В 196 аптеках від 103,94 грн Ціни в аптеках Банбакт® Супозиторії вагінальні, 100 мг, стрип, № 3 Гледфарм В 611 аптеці від 290,50 грн Ціни в аптеках Баратон® Таблетки, 5 мг, блістер, № 28 Гледфарм В 532 аптеках від 95,84 грн Ціни в аптеках 1 2 3 4 5 15 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду 02092, Київ, вул. Алма-Атинська, 58 (044) 495-82-88 (044) 495-82-88 [email protected] kusum.ua Знайдено: 18 препаратів Плитка Список L-Цет® Сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1 Гледфарм В 425 аптеках від 78,29 грн Ціни в аптеках L-Цет® Сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм В 833 аптеках від 100,27 грн Ціни в аптеках L-Цет® Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, № 100 Гледфарм В 1221 аптеці від 573,81 грн Ціни в аптеках Аброл® Розчин для інгаляцій і перорального застосування, 15 мг/2 мл, флакон, 100 мл, з шприцом-дозатором 5 мл, з шприцом-дозатором 5 мл, № 1 Гледфарм В 205 аптеках від 56,51 грн Ціни в аптеках Аброл® Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм В 861 аптеці від 60,27 грн Ціни в аптеках Аброл® Сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм В 884 аптеках від 79,01 грн Ціни в аптеках Аброл® Таблетки, 30 мг, блістер, № 20 Гледфарм В 951 аптеці від 42,00 грн Ціни в аптеках Аброл® SR Капсули подовженої дії, 75 мг, блістер, № 10 Гледфарм В 547 аптеках від 72,50 грн Ціни в аптеках Алєндра® Таблетки, 70 мг, блістер, № 4 Гледфарм В 726 аптеках від 373,61 грн Ціни в аптеках Альбела® Таблетки, 400 мг, блістер, № 3 Гледфарм В 703 аптеках від 92,74 грн Ціни в аптеках Арстифен® Таблетки шипучі, туба, № 80 Гледфарм В 260 аптеках від 485,20 грн Ціни в аптеках Аскоцин® Таблетки жувальні, стрип, № 100 Гледфарм В 983 аптеках від 168,75 грн Ціни в аптеках Аскоцин® Макс Таблетки шипучі, туба, № 10 Гледфарм В 543 аптеках від 72,61 грн Ціни в аптеках Атовакс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 5 КУСУМ ФАРМ ООО В 33 аптеках від 133,62 грн Ціни в аптеках Бактопік Мазь, 2 %, туба алюмінієва, 15 г, № 1 Гледфарм В 2 аптеках інших міст від 185,75 грн Ціни в інших містах Бактопік Мазь назальна, 2 %, туба алюмінієва, 3 г, № 1 Гледфарм В 196 аптеках від 103,94 грн Ціни в аптеках Банбакт® Супозиторії вагінальні, 100 мг, стрип, № 3 Гледфарм В 611 аптеці від 290,50 грн Ціни в аптеках Баратон® Таблетки, 5 мг, блістер, № 28 Гледфарм В 532 аптеках від 95,84 грн Ціни в аптеках 1 2 3 4 5 15 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду