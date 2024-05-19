Арстифен® таблетки шипучі туба, №80 - Київ (673747) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 268 аптеках
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1), туба (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (6), туба (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (10), туба (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), туба (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Подорожник
Детальніше
Всього: таблетки шипучі (60)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: таблетки шипучі (40)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9