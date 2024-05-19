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Алєндра® таблетки 70 мг блістер, №4 - Київ (103215) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 747 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
473,99
Економія: -79,80 грн
394,19 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
504,40
Економія: -109,10 грн
395,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
504,40
Економія: -109,10 грн
395,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
398,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10)
440,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
397,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (9)
438,69 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
437,99
Економія: -43,80 грн
394,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
397,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
440,12 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
521,50
Економія: -112,01 грн
409,49 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (4)
504,40
Економія: -109,10 грн
395,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
463,33
Економія: -52,16 грн
411,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
438,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
438,51 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
491,60
Економія: -96,30 грн
395,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
479,39
Економія: -75,25 грн
404,14 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
456,99
Економія: -62,80 грн
394,19 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
447,50
Економія: -52,20 грн
395,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
504,40
Економія: -109,10 грн
395,30 грн