Список производителейККусум Производитель: Кусум Группа компаний "Кусум" 02092, Киев, ул. Алма-Атинская, 58 +380444958288 +380444958288 [email protected] kusum.ua Продукция Контакты Найдено: 18 препаратов Плитка Список L-Цет® Сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1 Гледфарм Лтд В 425 аптеках от 78,29 грн Цены в аптеках L-Цет® Сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм Лтд В 833 аптеках от 100,27 грн Цены в аптеках L-Цет® Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, № 100 Гледфарм Лтд В 1221 аптеке от 573,81 грн Цены в аптеках Аброл® Раствор для ингаляций и перорального применения, 15 мг/2 мл, флакон, 100 мл, с шприцем-дозатором 5 мл, с шприцем-дозатором 5 мл, № 1 Гледфарм Лтд В 205 аптеках от 56,51 грн Цены в аптеках Аброл® Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм Лтд В 861 аптеке от 60,27 грн Цены в аптеках Аброл® Сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм Лтд В 884 аптеках от 79,01 грн Цены в аптеках Аброл® Таблетки, 30 мг, блистер, № 20 Гледфарм Лтд В 951 аптеке от 42,00 грн Цены в аптеках Аброл® SR Капсулы пролонгированного действия, 75 мг, блистер, № 10 Гледфарм Лтд В 547 аптеках от 72,50 грн Цены в аптеках Алендра® Таблетки, 70 мг, блистер, № 4 Гледфарм Лтд В 726 аптеках от 373,61 грн Цены в аптеках Альбела Таблетки, 400 мг, блистер, № 3 Гледфарм Лтд В 703 аптеках от 92,74 грн Цены в аптеках Арстифен® Таблетки шипучие, туба, № 80 Гледфарм Лтд В 260 аптеках от 485,20 грн Цены в аптеках Аскоцин® Таблетки жевательные, стрип, № 100 Гледфарм Лтд В 983 аптеках от 168,75 грн Цены в аптеках Аскоцин® Макс Таблетки шипучие, туба, № 10 Гледфарм Лтд В 543 аптеках от 72,61 грн Цены в аптеках Атовакс® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 5 Кусум В 33 аптеках от 133,62 грн Цены в аптеках Бактопик Мазь, 2 %, туба алюминиевая, 15 г, № 1 Гледфарм Лтд В 2 аптеках других городов от 185,75 грн Цены в других городах Бактопик Мазь назальная, 2 %, туба алюминиевая, 3 г, № 1 Гледфарм Лтд В 196 аптеках от 103,94 грн Цены в аптеках Банбакт® Суппозитории вагинальные, 100 мг, стрип, № 3 Гледфарм Лтд В 611 аптеке от 290,50 грн Цены в аптеках Баратон® Таблетки, 5 мг, блистер, № 28 Гледфарм Лтд В 532 аптеках от 95,84 грн Цены в аптеках 1 2 3 4 5 15 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду 02092, Киев, ул. Алма-Атинская, 58 +380444958288 +380444958288 [email protected] kusum.ua Найдено: 18 препаратов Плитка Список L-Цет® Сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1 Гледфарм Лтд В 425 аптеках от 78,29 грн Цены в аптеках L-Цет® Сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм Лтд В 833 аптеках от 100,27 грн Цены в аптеках L-Цет® Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, № 100 Гледфарм Лтд В 1221 аптеке от 573,81 грн Цены в аптеках Аброл® Раствор для ингаляций и перорального применения, 15 мг/2 мл, флакон, 100 мл, с шприцем-дозатором 5 мл, с шприцем-дозатором 5 мл, № 1 Гледфарм Лтд В 205 аптеках от 56,51 грн Цены в аптеках Аброл® Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм Лтд В 861 аптеке от 60,27 грн Цены в аптеках Аброл® Сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм Лтд В 884 аптеках от 79,01 грн Цены в аптеках Аброл® Таблетки, 30 мг, блистер, № 20 Гледфарм Лтд В 951 аптеке от 42,00 грн Цены в аптеках Аброл® SR Капсулы пролонгированного действия, 75 мг, блистер, № 10 Гледфарм Лтд В 547 аптеках от 72,50 грн Цены в аптеках Алендра® Таблетки, 70 мг, блистер, № 4 Гледфарм Лтд В 726 аптеках от 373,61 грн Цены в аптеках Альбела Таблетки, 400 мг, блистер, № 3 Гледфарм Лтд В 703 аптеках от 92,74 грн Цены в аптеках Арстифен® Таблетки шипучие, туба, № 80 Гледфарм Лтд В 260 аптеках от 485,20 грн Цены в аптеках Аскоцин® Таблетки жевательные, стрип, № 100 Гледфарм Лтд В 983 аптеках от 168,75 грн Цены в аптеках Аскоцин® Макс Таблетки шипучие, туба, № 10 Гледфарм Лтд В 543 аптеках от 72,61 грн Цены в аптеках Атовакс® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 5 Кусум В 33 аптеках от 133,62 грн Цены в аптеках Бактопик Мазь, 2 %, туба алюминиевая, 15 г, № 1 Гледфарм Лтд В 2 аптеках других городов от 185,75 грн Цены в других городах Бактопик Мазь назальная, 2 %, туба алюминиевая, 3 г, № 1 Гледфарм Лтд В 196 аптеках от 103,94 грн Цены в аптеках Банбакт® Суппозитории вагинальные, 100 мг, стрип, № 3 Гледфарм Лтд В 611 аптеке от 290,50 грн Цены в аптеках Баратон® Таблетки, 5 мг, блистер, № 28 Гледфарм Лтд В 532 аптеках от 95,84 грн Цены в аптеках 1 2 3 4 5 15 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду