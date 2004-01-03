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Производитель: Кусум

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02092, Киев, ул. Алма-Атинская, 58
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+380444958288
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Найдено: 18 препаратов
L-Цет® сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1; Гледфарм Лтд
L-Цет® Сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1 Гледфарм Лтд
В 425 аптеках
от 78,29 грн
Цены в аптеках
L-Цет® сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Гледфарм Лтд
L-Цет® Сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм Лтд
В 833 аптеках
от 100,27 грн
Цены в аптеках
L-Цет® таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, № 100; Гледфарм Лтд
L-Цет® Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, № 100 Гледфарм Лтд
В 1221 аптеке
от 573,81 грн
Цены в аптеках
Аброл® раствор для ингаляций и перорального применения, 15 мг/2 мл, флакон, 100 мл, с шприцем-дозатором 5 мл, с шприцем-дозатором 5 мл, № 1; Гледфарм Лтд
Аброл® Раствор для ингаляций и перорального применения, 15 мг/2 мл, флакон, 100 мл, с шприцем-дозатором 5 мл, с шприцем-дозатором 5 мл, № 1 Гледфарм Лтд
В 205 аптеках
от 56,51 грн
Цены в аптеках
Аброл® сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Гледфарм Лтд
Аброл® Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм Лтд
В 861 аптеке
от 60,27 грн
Цены в аптеках
Аброл® сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Гледфарм Лтд
Аброл® Сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм Лтд
В 884 аптеках
от 79,01 грн
Цены в аптеках
Аброл® таблетки, 30 мг, блистер, № 20; Гледфарм Лтд
Аброл® Таблетки, 30 мг, блистер, № 20 Гледфарм Лтд
В 951 аптеке
от 42,00 грн
Цены в аптеках
Аброл® SR капсулы пролонгированного действия, 75 мг, блистер, № 10; Гледфарм Лтд
Аброл® SR Капсулы пролонгированного действия, 75 мг, блистер, № 10 Гледфарм Лтд
В 547 аптеках
от 72,50 грн
Цены в аптеках
Алендра® таблетки, 70 мг, блистер, № 4; Гледфарм Лтд
Алендра® Таблетки, 70 мг, блистер, № 4 Гледфарм Лтд
В 726 аптеках
от 373,61 грн
Цены в аптеках
Альбела таблетки, 400 мг, блистер, № 3; Гледфарм Лтд
Альбела Таблетки, 400 мг, блистер, № 3 Гледфарм Лтд
В 703 аптеках
от 92,74 грн
Цены в аптеках
Арстифен® таблетки шипучие, туба, № 80; Гледфарм Лтд
Арстифен® Таблетки шипучие, туба, № 80 Гледфарм Лтд
В 260 аптеках
от 485,20 грн
Цены в аптеках
Аскоцин® таблетки жевательные, стрип, № 100; Гледфарм Лтд
Аскоцин® Таблетки жевательные, стрип, № 100 Гледфарм Лтд
В 983 аптеках
от 168,75 грн
Цены в аптеках
Аскоцин® Макс таблетки шипучие, туба, № 10; Гледфарм Лтд
Аскоцин® Макс Таблетки шипучие, туба, № 10 Гледфарм Лтд
В 543 аптеках
от 72,61 грн
Цены в аптеках
Атовакс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 5; Кусум
Атовакс® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 5 Кусум
В 33 аптеках
от 133,62 грн
Цены в аптеках
Бактопик мазь, 2 %, туба алюминиевая, 15 г, № 1; Гледфарм Лтд
Бактопик Мазь, 2 %, туба алюминиевая, 15 г, № 1 Гледфарм Лтд
В 2 аптеках других городов
от 185,75 грн
Цены в других городах
Бактопик мазь назальная, 2 %, туба алюминиевая, 3 г, № 1; Гледфарм Лтд
Бактопик Мазь назальная, 2 %, туба алюминиевая, 3 г, № 1 Гледфарм Лтд
В 196 аптеках
от 103,94 грн
Цены в аптеках
Банбакт® суппозитории вагинальные, 100 мг, стрип, № 3; Гледфарм Лтд
Банбакт® Суппозитории вагинальные, 100 мг, стрип, № 3 Гледфарм Лтд
В 611 аптеке
от 290,50 грн
Цены в аптеках
Баратон® таблетки, 5 мг, блистер, № 28; Гледфарм Лтд
Баратон® Таблетки, 5 мг, блистер, № 28 Гледфарм Лтд
В 532 аптеках
от 95,84 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
02092, Киев, ул. Алма-Атинская, 58
+380444958288
+380444958288
kusum.ua
Найдено: 18 препаратов
L-Цет® сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1; Гледфарм Лтд
L-Цет® Сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1 Гледфарм Лтд
В 425 аптеках
от 78,29 грн
Цены в аптеках
L-Цет® сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Гледфарм Лтд
L-Цет® Сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм Лтд
В 833 аптеках
от 100,27 грн
Цены в аптеках
L-Цет® таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, № 100; Гледфарм Лтд
L-Цет® Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, № 100 Гледфарм Лтд
В 1221 аптеке
от 573,81 грн
Цены в аптеках
Аброл® раствор для ингаляций и перорального применения, 15 мг/2 мл, флакон, 100 мл, с шприцем-дозатором 5 мл, с шприцем-дозатором 5 мл, № 1; Гледфарм Лтд
Аброл® Раствор для ингаляций и перорального применения, 15 мг/2 мл, флакон, 100 мл, с шприцем-дозатором 5 мл, с шприцем-дозатором 5 мл, № 1 Гледфарм Лтд
В 205 аптеках
от 56,51 грн
Цены в аптеках
Аброл® сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Гледфарм Лтд
Аброл® Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм Лтд
В 861 аптеке
от 60,27 грн
Цены в аптеках
Аброл® сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Гледфарм Лтд
Аброл® Сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм Лтд
В 884 аптеках
от 79,01 грн
Цены в аптеках
Аброл® таблетки, 30 мг, блистер, № 20; Гледфарм Лтд
Аброл® Таблетки, 30 мг, блистер, № 20 Гледфарм Лтд
В 951 аптеке
от 42,00 грн
Цены в аптеках
Аброл® SR капсулы пролонгированного действия, 75 мг, блистер, № 10; Гледфарм Лтд
Аброл® SR Капсулы пролонгированного действия, 75 мг, блистер, № 10 Гледфарм Лтд
В 547 аптеках
от 72,50 грн
Цены в аптеках
Алендра® таблетки, 70 мг, блистер, № 4; Гледфарм Лтд
Алендра® Таблетки, 70 мг, блистер, № 4 Гледфарм Лтд
В 726 аптеках
от 373,61 грн
Цены в аптеках
Альбела таблетки, 400 мг, блистер, № 3; Гледфарм Лтд
Альбела Таблетки, 400 мг, блистер, № 3 Гледфарм Лтд
В 703 аптеках
от 92,74 грн
Цены в аптеках
Арстифен® таблетки шипучие, туба, № 80; Гледфарм Лтд
Арстифен® Таблетки шипучие, туба, № 80 Гледфарм Лтд
В 260 аптеках
от 485,20 грн
Цены в аптеках
Аскоцин® таблетки жевательные, стрип, № 100; Гледфарм Лтд
Аскоцин® Таблетки жевательные, стрип, № 100 Гледфарм Лтд
В 983 аптеках
от 168,75 грн
Цены в аптеках
Аскоцин® Макс таблетки шипучие, туба, № 10; Гледфарм Лтд
Аскоцин® Макс Таблетки шипучие, туба, № 10 Гледфарм Лтд
В 543 аптеках
от 72,61 грн
Цены в аптеках
Атовакс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 5; Кусум
Атовакс® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 5 Кусум
В 33 аптеках
от 133,62 грн
Цены в аптеках
Бактопик мазь, 2 %, туба алюминиевая, 15 г, № 1; Гледфарм Лтд
Бактопик Мазь, 2 %, туба алюминиевая, 15 г, № 1 Гледфарм Лтд
В 2 аптеках других городов
от 185,75 грн
Цены в других городах
Бактопик мазь назальная, 2 %, туба алюминиевая, 3 г, № 1; Гледфарм Лтд
Бактопик Мазь назальная, 2 %, туба алюминиевая, 3 г, № 1 Гледфарм Лтд
В 196 аптеках
от 103,94 грн
Цены в аптеках
Банбакт® суппозитории вагинальные, 100 мг, стрип, № 3; Гледфарм Лтд
Банбакт® Суппозитории вагинальные, 100 мг, стрип, № 3 Гледфарм Лтд
В 611 аптеке
от 290,50 грн
Цены в аптеках
Баратон® таблетки, 5 мг, блистер, № 28; Гледфарм Лтд
Баратон® Таблетки, 5 мг, блистер, № 28 Гледфарм Лтд
В 532 аптеках
от 95,84 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції