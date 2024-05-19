Баратон® таблетки 5 мг блістер, №28 - Київ (699833) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 535 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Наявність на 2024-05-21 - 17:00