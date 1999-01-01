Київ
ПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E E

Аналоги простагландинів

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01EПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E EАналоги простагландинів
Сортування: По популярності
Ланотан®
Ланотан®
Краплі очні 0,05 мг/мл флакон з крапельницею 2.5 мл в пачці №1
Фармак
від 306,23 грн
в 880 аптеках
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Монопрост®
Монопрост®
Краплі очні, розчин 50 мкг/мл контейнер однодозовий 0.2 мл в саше №30
Лаборатуар Теа
від 412,62 грн
в 803 аптеках
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Траватан®
Траватан®
Краплі очні 40 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Новартіс
від 391,90 грн
в 732 аптеках
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Латанокс®
Латанокс®
Краплі очні 0,005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 198,02 грн
в 723 аптеках
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Травінор®
Травінор®
Краплі очні, розчин 0,04 мг/мл флакон 2.5 мл з крапельницею та контролем першого розкриття №1
Київський вітамінний завод
від 300,86 грн
в 634 аптеках
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Біматопрост-Фарматен
Біматопрост-Фарматен
Краплі очні 0,3 мг/мл флакон-крапельниця 3 мл №1
Фарматен
від 290,91 грн
в 574 аптеках
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Глаутан
Глаутан
Краплі очні 0,04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Фармак
від 280,99 грн
в 548 аптеках
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Візулта™
Візулта™
Краплі очні, розчин 0,024 % пляшка з крапельницею 5 мл №1
Bausch & Lomb Inc
від 517,92 грн
в 419 аптеках
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Тафлотан®
Тафлотан®
Краплі очні 15 мкг/мл флакон 2.5 мл №1
Сантен
від 368,69 грн
в 410 аптеках
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Акістан
Акістан
Краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон поліетиленовий з крапельницею 2.5 мл №1
Фармаселект Інтернешнл
від 180,49 грн
в 399 аптеках
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Латасопт
Латасопт
Краплі очні, розчин 0,05 мг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Уорлд Медицин
від 203,05 грн
в 375 аптеках
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Унілат
Унілат
Краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
від 200,36 грн
в 290 аптеках
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Ксалоптик
Ксалоптик
Краплі очні 50 мкг/мл флакон з крапельницею 2.5 мл №1
Польфарма
від 208,29 грн
в 228 аптеках
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Ксалатан®
Ксалатан®
Краплі очні, розчин 0,005 % флакон 2.5 мл №1
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 770,00 грн
в 190 аптеках
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Бімоптик Ромфарм
Бімоптик Ромфарм
Краплі очні, розчин 0,3 мг/мл флакон 3 мл №1
Ромфарм Компані
від 295,40 грн
в 173 аптеках
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Тафлотан® Мульті
Тафлотан® Мульті
Краплі очні, розчин 15 мкг/мл флакон 3 мл з дозатором №1
Сантен
від 512,76 грн
в 169 аптеках
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Латасопт
Латасопт
Краплі очні, розчин 0,05 мг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
від 221,98 грн
в 82 аптеках
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Пролатан
Пролатан
Краплі очні 0,005 % флакон з крапельницею 2.5 мл №3
Сентісс Фарма
від 265,80 грн
в 57 аптеках
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Травапресс Ромфарм
Травапресс Ромфарм
Краплі очні, розчин 0,04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
від 314,18 грн
в 42 аптеках
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Даверіс
Даверіс
Краплі очні, розчин 40 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Уорлд Медицин
від 295,35 грн
в 39 аптеках
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