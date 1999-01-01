Київ
ПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E E
Аналоги простагландинів
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01E
ПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E E
Аналоги простагландинів
S01E E01
Латанопрост
S01E E03
Біматопрост
S01E E04
Травопрост
S01E E05
Тафлупрост
S01E E06
Латанопростену бунод
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Ланотан®
Краплі очні 0,05 мг/мл флакон з крапельницею 2.5 мл в пачці №1
Фармак
від
306,23
грн
в 880 аптеках
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Монопрост®
Краплі очні, розчин 50 мкг/мл контейнер однодозовий 0.2 мл в саше №30
Лаборатуар Теа
від
412,62
грн
в 803 аптеках
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Траватан®
Краплі очні 40 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Новартіс
від
391,90
грн
в 732 аптеках
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Латанокс®
Краплі очні 0,005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
198,02
грн
в 723 аптеках
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Травінор®
Краплі очні, розчин 0,04 мг/мл флакон 2.5 мл з крапельницею та контролем першого розкриття №1
Київський вітамінний завод
від
300,86
грн
в 634 аптеках
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Біматопрост-Фарматен
Краплі очні 0,3 мг/мл флакон-крапельниця 3 мл №1
Фарматен
від
290,91
грн
в 574 аптеках
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Глаутан
Краплі очні 0,04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Фармак
від
280,99
грн
в 548 аптеках
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Візулта™
Краплі очні, розчин 0,024 % пляшка з крапельницею 5 мл №1
Bausch & Lomb Inc
від
517,92
грн
в 419 аптеках
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Тафлотан®
Краплі очні 15 мкг/мл флакон 2.5 мл №1
Сантен
від
368,69
грн
в 410 аптеках
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Акістан
Краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон поліетиленовий з крапельницею 2.5 мл №1
Фармаселект Інтернешнл
від
180,49
грн
в 399 аптеках
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Латасопт
Краплі очні, розчин 0,05 мг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Уорлд Медицин
від
203,05
грн
в 375 аптеках
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Унілат
Краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
від
200,36
грн
в 290 аптеках
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Ксалоптик
Краплі очні 50 мкг/мл флакон з крапельницею 2.5 мл №1
Польфарма
від
208,29
грн
в 228 аптеках
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Ксалатан®
Краплі очні, розчин 0,005 % флакон 2.5 мл №1
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
770,00
грн
в 190 аптеках
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Бімоптик Ромфарм
Краплі очні, розчин 0,3 мг/мл флакон 3 мл №1
Ромфарм Компані
від
295,40
грн
в 173 аптеках
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Тафлотан® Мульті
Краплі очні, розчин 15 мкг/мл флакон 3 мл з дозатором №1
Сантен
від
512,76
грн
в 169 аптеках
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Латасопт
Краплі очні, розчин 0,05 мг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
від
221,98
грн
в 82 аптеках
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Пролатан
Краплі очні 0,005 % флакон з крапельницею 2.5 мл №3
Сентісс Фарма
від
265,80
грн
в 57 аптеках
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Травапресс Ромфарм
Краплі очні, розчин 0,04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
від
314,18
грн
в 42 аптеках
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Даверіс
Краплі очні, розчин 40 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Уорлд Медицин
від
295,35
грн
в 39 аптеках
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Форма випуску
крап. оч.
крап. очні, р-н
Дозування
0.1 мг/мл
0.3 мг/мл
0.04 мг/мл
0.05 мг/мл
0.005 %
0.024 %
15 мкг/мл
40 мкг/мл
50 мкг/мл
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Пакування
контейнер однодоз. 0.2 мл
пляшка з крапельницею 5 мл
фл. 2.5 мл
фл. 3 мл
фл. з крапельн. 2.5 мл
фл. п/е з крапельн. 2.5 мл
фл.-крапельн. 2.5 мл
фл.-крапельн. 3 мл
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Bausch & Lomb Inc
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Nextpharm GmbH
Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Polpharma
Santen
WORLD MEDICINE GROUP
Аббві Дойчланд
Ананта Медікеар Лімітед
Віатріс Спешелті ЛЛС
Київський вітамінний завод
Лаборатуар Теа
М.Біотек Лтд.
Новартіс
Польфарма
Ромфарм Компані
Сентісс Фарма
Унімед Фарма
Уорлд Медицин
Фармак
Фарматен
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