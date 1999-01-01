Київ
Аналоги простагландинів
S01E E03
Біматопрост
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01E
ПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E E
Аналоги простагландинів
S01E E03
Біматопрост
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Біматопрост-Фарматен
Краплі очні 0,3 мг/мл флакон-крапельниця 3 мл №1
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від
290,91
грн
в 574 аптеках
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Бімоптик Ромфарм
Краплі очні, розчин 0,3 мг/мл флакон 3 мл №1
Ромфарм Компані
від
295,40
грн
в 173 аптеках
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Бімікан® Еко
Краплі очні, розчин 0,3 мг/мл флакон-крапельниця 3 мл №1
Польфарма
від
375,39
грн
в 1 аптеці інших міст
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Бімікан®
Краплі очні, розчин 0,3 мг/мл флакон-крапельниця 3 мл №1
Польфарма
Немає в наявності
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Луміган®
Краплі очні, розчин 0,1 мг/мл флакон-крапельниця 3 мл №1
Аббві Дойчланд
Немає в наявності
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Розатоп
Краплі очні, розчин 0,3 мг/мл флакон-крапельниця 3 мл №1
Адамед Фарма
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. оч.
крап. очні, р-н
Дозування
0.1 мг/мл
0.3 мг/мл
Пакування
фл. 3 мл
фл.-крапельн. 3 мл
Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Polpharma
Аббві Дойчланд
Польфарма
Ромфарм Компані
Фарматен
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