Київ
Аналоги простагландинів
S01E E03

Біматопрост

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01EПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E EАналоги простагландинів
S01E E03Біматопрост
Сортування: По популярності
Біматопрост-Фарматен
Біматопрост-Фарматен
Краплі очні 0,3 мг/мл флакон-крапельниця 3 мл №1
Фарматен
від 290,91 грн
в 574 аптеках
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Бімоптик Ромфарм
Бімоптик Ромфарм
Краплі очні, розчин 0,3 мг/мл флакон 3 мл №1
Ромфарм Компані
від 295,40 грн
в 173 аптеках
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Бімікан® Еко
Бімікан® Еко
Краплі очні, розчин 0,3 мг/мл флакон-крапельниця 3 мл №1
Польфарма
від 375,39 грн
в 1 аптеці інших міст
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Бімікан®
Бімікан®
Краплі очні, розчин 0,3 мг/мл флакон-крапельниця 3 мл №1
Польфарма
Немає в наявності
Луміган®
Луміган®
Краплі очні, розчин 0,1 мг/мл флакон-крапельниця 3 мл №1
Аббві Дойчланд
Немає в наявності
Розатоп
Розатоп
Краплі очні, розчин 0,3 мг/мл флакон-крапельниця 3 мл №1
Адамед Фарма
Немає в наявності
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