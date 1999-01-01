Київ
Аналоги простагландинів
S01E E05
Тафлупрост
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01E
ПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E E
Аналоги простагландинів
S01E E05
Тафлупрост
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Тафлотан®
Краплі очні 15 мкг/мл флакон 2.5 мл №1
Сантен
від
368,69
грн
в 410 аптеках
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Тафлотан® Мульті
Краплі очні, розчин 15 мкг/мл флакон 3 мл з дозатором №1
Сантен
від
512,76
грн
в 169 аптеках
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Форма випуску
крап. оч.
крап. очні, р-н
Пакування
фл. 2.5 мл
фл. 3 мл
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