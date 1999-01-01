Київ
Аналоги простагландинів
S01E E05

Тафлупрост

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01EПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E EАналоги простагландинів
S01E E05Тафлупрост
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Тафлотан®
Тафлотан®
Краплі очні 15 мкг/мл флакон 2.5 мл №1
Сантен
від 368,69 грн
в 410 аптеках
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Тафлотан® Мульті
Тафлотан® Мульті
Краплі очні, розчин 15 мкг/мл флакон 3 мл з дозатором №1
Сантен
від 512,76 грн
в 169 аптеках
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