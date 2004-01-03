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Список виробниківPPharmaselect International Beteiligungs GmbH

Виробник: Pharmaselect International Beteiligungs GmbH

Представництво "Фармаселект Інтернешнл Бетелігангз ГмбХ" в Україні
01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, буд.4/6, корпус В, офіс 310
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Знайдено: 7 препаратів
Акістан краплі очні, розчин, 50 мкг/мл, флакон поліетиленовий, 2.5 мл, № 1; Фармаселект Інтернешнл
Акістан Краплі очні, розчин, 50 мкг/мл, флакон поліетиленовий, 2.5 мл, № 1 Фармаселект Інтернешнл
В 273 аптеках
від 167,87 грн
Ціни в аптеках
Акістан Дуо краплі очні, розчин, флакон з крапельницею, 2.5 мл, № 1; Фармаселект Інтернешнл
Акістан Дуо Краплі очні, розчин, флакон з крапельницею, 2.5 мл, № 1 Фармаселект Інтернешнл
В 186 аптеках
від 186,26 грн
Ціни в аптеках
Аронта таблетки, блістер, № 30; Фармаселект Інтернешнл
Аронта Таблетки, блістер, № 30 Фармаселект Інтернешнл
В 16 аптеках
від 523,91 грн
Ціни в аптеках
Бримоген краплі очні, розчин, 2 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Фармаселект Інтернешнл
Бримоген Краплі очні, розчин, 2 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Фармаселект Інтернешнл
В 179 аптеках
від 184,23 грн
Ціни в аптеках
Колхікум-Дисперт таблетки, вкриті оболонкою, 0,5 мг, блістер, № 20; Фармаселект Інтернешнл
Колхікум-Дисперт Таблетки, вкриті оболонкою, 0,5 мг, блістер, № 20 Фармаселект Інтернешнл
В 675 аптеках
від 281,45 грн
Ціни в аптеках
Тенорос пастилки, № 15; Фармаселект Інтернешнл
Тенорос Пастилки, № 15 Фармаселект Інтернешнл
В 2 аптеках
від 153,00 грн
Ціни в аптеках
Флумазеніл Фармаселект розчин для ін'єкцій, 0,1 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; Фармаселект Інтернешнл
Флумазеніл Фармаселект Розчин для ін'єкцій, 0,1 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 Фармаселект Інтернешнл
В 7 аптеках
від 1764,30 грн
Ціни в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції
01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, буд.4/6, корпус В, офіс 310
Знайдено: 7 препаратів
Акістан краплі очні, розчин, 50 мкг/мл, флакон поліетиленовий, 2.5 мл, № 1; Фармаселект Інтернешнл
Акістан Краплі очні, розчин, 50 мкг/мл, флакон поліетиленовий, 2.5 мл, № 1 Фармаселект Інтернешнл
В 273 аптеках
від 167,87 грн
Ціни в аптеках
Акістан Дуо краплі очні, розчин, флакон з крапельницею, 2.5 мл, № 1; Фармаселект Інтернешнл
Акістан Дуо Краплі очні, розчин, флакон з крапельницею, 2.5 мл, № 1 Фармаселект Інтернешнл
В 186 аптеках
від 186,26 грн
Ціни в аптеках
Аронта таблетки, блістер, № 30; Фармаселект Інтернешнл
Аронта Таблетки, блістер, № 30 Фармаселект Інтернешнл
В 16 аптеках
від 523,91 грн
Ціни в аптеках
Бримоген краплі очні, розчин, 2 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Фармаселект Інтернешнл
Бримоген Краплі очні, розчин, 2 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Фармаселект Інтернешнл
В 179 аптеках
від 184,23 грн
Ціни в аптеках
Колхікум-Дисперт таблетки, вкриті оболонкою, 0,5 мг, блістер, № 20; Фармаселект Інтернешнл
Колхікум-Дисперт Таблетки, вкриті оболонкою, 0,5 мг, блістер, № 20 Фармаселект Інтернешнл
В 675 аптеках
від 281,45 грн
Ціни в аптеках
Тенорос пастилки, № 15; Фармаселект Інтернешнл
Тенорос Пастилки, № 15 Фармаселект Інтернешнл
В 2 аптеках
від 153,00 грн
Ціни в аптеках
Флумазеніл Фармаселект розчин для ін'єкцій, 0,1 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; Фармаселект Інтернешнл
Флумазеніл Фармаселект Розчин для ін'єкцій, 0,1 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 Фармаселект Інтернешнл
В 7 аптеках
від 1764,30 грн
Ціни в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції