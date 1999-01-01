Київ
Аналоги простагландинів
S01E E04
Травопрост
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01E
ПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E E
Аналоги простагландинів
S01E E04
Травопрост
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Траватан®
Краплі очні 40 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Новартіс
від
391,90
грн
в 732 аптеках
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Травінор®
Краплі очні, розчин 0,04 мг/мл флакон 2.5 мл з крапельницею та контролем першого розкриття №1
Київський вітамінний завод
від
300,86
грн
в 634 аптеках
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Глаутан
Краплі очні 0,04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Фармак
від
280,99
грн
в 548 аптеках
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Травапресс Ромфарм
Краплі очні, розчин 0,04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
від
314,18
грн
в 42 аптеках
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Даверіс
Краплі очні, розчин 40 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Уорлд Медицин
від
295,35
грн
в 39 аптеках
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Траволін
Краплі очні, розчин 40 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
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Травонекст
Краплі очні, розчин 40 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Nextpharm GmbH
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. оч.
крап. очні, р-н
Дозування
0.04 мг/мл
40 мкг/мл
Пакування
фл. 2.5 мл
фл.-крапельн. 2.5 мл
Виробник
Nextpharm GmbH
WORLD MEDICINE GROUP
Київський вітамінний завод
М.Біотек Лтд.
Новартіс
Ромфарм Компані
Фармак
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