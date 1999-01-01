Київ
Аналоги простагландинів
S01E E04

Травопрост

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01EПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E EАналоги простагландинів
S01E E04Травопрост
Сортування: По популярності
Траватан®
Траватан®
Краплі очні 40 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Новартіс
від 391,90 грн
в 732 аптеках
Знайти в аптеках
Травінор®
Травінор®
Краплі очні, розчин 0,04 мг/мл флакон 2.5 мл з крапельницею та контролем першого розкриття №1
Київський вітамінний завод
від 300,86 грн
в 634 аптеках
Знайти в аптеках
Глаутан
Глаутан
Краплі очні 0,04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Фармак
від 280,99 грн
в 548 аптеках
Знайти в аптеках
Травапресс Ромфарм
Травапресс Ромфарм
Краплі очні, розчин 0,04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
від 314,18 грн
в 42 аптеках
Знайти в аптеках
Даверіс
Даверіс
Краплі очні, розчин 40 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Уорлд Медицин
від 295,35 грн
в 39 аптеках
Знайти в аптеках
Траволін
Траволін
Краплі очні, розчин 40 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
Травонекст
Травонекст
Краплі очні, розчин 40 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Nextpharm GmbH
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране