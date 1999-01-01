Київ
Аналоги простагландинів
S01E E01

Латанопрост

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01EПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E EАналоги простагландинів
S01E E01Латанопрост
Сортування: По популярності
Ланотан®
Ланотан®
Краплі очні 0,05 мг/мл флакон з крапельницею 2.5 мл в пачці №1
Фармак
від 306,23 грн
в 880 аптеках
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Монопрост®
Монопрост®
Краплі очні, розчин 50 мкг/мл контейнер однодозовий 0.2 мл в саше №30
Лаборатуар Теа
від 412,62 грн
в 803 аптеках
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Латанокс®
Латанокс®
Краплі очні 0,005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 198,02 грн
в 723 аптеках
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Акістан
Акістан
Краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон поліетиленовий з крапельницею 2.5 мл №1
Фармаселект Інтернешнл
від 180,49 грн
в 399 аптеках
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Латасопт
Латасопт
Краплі очні, розчин 0,05 мг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Уорлд Медицин
від 203,05 грн
в 375 аптеках
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Унілат
Унілат
Краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
від 200,36 грн
в 290 аптеках
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Ксалоптик
Ксалоптик
Краплі очні 50 мкг/мл флакон з крапельницею 2.5 мл №1
Польфарма
від 208,29 грн
в 228 аптеках
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Ксалатан®
Ксалатан®
Краплі очні, розчин 0,005 % флакон 2.5 мл №1
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 770,00 грн
в 190 аптеках
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Латасопт
Латасопт
Краплі очні, розчин 0,05 мг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
від 221,98 грн
в 82 аптеках
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Пролатан
Пролатан
Краплі очні 0,005 % флакон з крапельницею 2.5 мл №3
Сентісс Фарма
від 265,80 грн
в 57 аптеках
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Пролатан
Пролатан
Краплі очні 0,005 % флакон з крапельницею 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
від 245,90 грн
в 5 аптеках
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Лапронекст
Лапронекст
Краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Nextpharm GmbH
Немає в наявності
Візілайт
Візілайт
Краплі очні, розчин 0,05 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
Немає в наявності
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