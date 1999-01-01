Київ
Аналоги простагландинів
S01E E01
Латанопрост
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01E
ПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E E
Аналоги простагландинів
S01E E01
Латанопрост
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Ланотан®
Краплі очні 0,05 мг/мл флакон з крапельницею 2.5 мл в пачці №1
Фармак
від
306,23
грн
в 880 аптеках
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Монопрост®
Краплі очні, розчин 50 мкг/мл контейнер однодозовий 0.2 мл в саше №30
Лаборатуар Теа
від
412,62
грн
в 803 аптеках
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Латанокс®
Краплі очні 0,005 % флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
198,02
грн
в 723 аптеках
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Акістан
Краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон поліетиленовий з крапельницею 2.5 мл №1
Фармаселект Інтернешнл
від
180,49
грн
в 399 аптеках
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Латасопт
Краплі очні, розчин 0,05 мг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Уорлд Медицин
від
203,05
грн
в 375 аптеках
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Унілат
Краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
від
200,36
грн
в 290 аптеках
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Ксалоптик
Краплі очні 50 мкг/мл флакон з крапельницею 2.5 мл №1
Польфарма
від
208,29
грн
в 228 аптеках
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Ксалатан®
Краплі очні, розчин 0,005 % флакон 2.5 мл №1
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
770,00
грн
в 190 аптеках
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Латасопт
Краплі очні, розчин 0,05 мг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
від
221,98
грн
в 82 аптеках
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Пролатан
Краплі очні 0,005 % флакон з крапельницею 2.5 мл №3
Сентісс Фарма
від
265,80
грн
в 57 аптеках
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Пролатан
Краплі очні 0,005 % флакон з крапельницею 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
від
245,90
грн
в 5 аптеках
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Лапронекст
Краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Nextpharm GmbH
Немає в наявності
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Візілайт
Краплі очні, розчин 0,05 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. оч.
крап. очні, р-н
Дозування
0.05 мг/мл
0.005 %
50 мкг/мл
Пакування
контейнер однодоз. 0.2 мл
фл. 2.5 мл
фл. з крапельн. 2.5 мл
фл. п/е з крапельн. 2.5 мл
фл.-крапельн. 2.5 мл
Кількість штук в упаковці
1
3
30
Виробник
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Nextpharm GmbH
Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Ананта Медікеар Лімітед
Віатріс Спешелті ЛЛС
Лаборатуар Теа
Польфарма
Сентісс Фарма
Унімед Фарма
Уорлд Медицин
Фармак
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